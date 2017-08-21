Singapur-Türkiye İş Forumu

SİNGAPUR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, bundan sonraki on yıllarda Türkiye'nin en istikrarlı ülke olacağını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Singapur İş Konseyi ortaklığında, Ritz Carlton Millenia Otel'de düzenlenen Singapur-Türkiye İş Forumuna katıldı.

"Son konuşmacı" fıkrasını hatırlatan Yıldırım, salondaki bulunanların, "Salon dolu, anlatma." dediğini aktardı. Bunun üzerine "Ben yine de anlatayım, biraz güldüreyim sizi. Ondan sonra da söyleyeceklerimi söyleyeyim." ifadesini kullanan Yıldırım, şu fıkrayı anlattı:

"Böyle çok yüksek katılımlı bir toplantıda, konuşmacılar birer birer sahneye çıkıp konuşmalarını yaparken, bir yandan da uzatanlar olmuş konuşmaları, salon boşalmaya başlamış. Konuşmacının biri geliyor, iniyor öbürü geliyor. Millet sıkılmış, yavaş yavaş çıkıyorlar sonra konuşmacının birini çağırmışlar. Çıkmış, bir bakmış ki bir kişi kalmış salonda. Çok bozulmuş. Halbuki çok da güzel bir konuşma hazırlamış, neyse artık çıktık demiş. Benim gibi şu şeylere bakarak, konuşmasını gayet ciddi bir şekilde tamamlamış. Bitirdikten sonra doğru karşısında oturan beyefendinin yanına gitmiş, 'Çok teşekkür ederim efendim.' demiş. Adam şaşkın, 'Niye teşekkür ediyorsun kardeşim.' demiş. 'Herkes çekti gitti, sen sonuna kadar benim konuşmamı dinledin.' Adam gayet sakin, soğuk bir vaziyette, 'Teşekkür etmene lüzum yok kardeşim, senden sonraki konuşmacı benim.' demiş."

Yıldırım'ın fıkrası salonda gülüşmelere neden oldu.

- "Singapur'a 10 saat uçarak, terlemek için gelmedik"

Söyleneceklerin bir çoğunun söylendiğini belirten Yıldırım, "Biz niye buradayız? 10 saat uçarak buraya herhalde terlemek için gelmedik, iş yapmak için geldik. İş yapmak için terlemek lazım, gerçi burada, Singapur'da iş yapmadan da terliyorsunuz. Bir soğuğa gidip donuyorsunuz, çıkıp terliyorsunuz, tekrar donuyorsunuz. Böyle bir hayatınız var." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Singapur ile Türkiye arasında büyük fırsatlar olduğuna dikkat çekerek, Mersin Limanı'na ilişkin projelerin yanı sıra birtakım projeler olduğuna değindi.

Türkiye'nin son 15 yılda destan yazdığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bir Türkiye, üç Türkiye oldu. 2002'ye göre 2017'ye geldiğimizde ülkeyi üçe katladık. Her yıl ortalama, son 14 yıl yüzde 5-6 arasında büyüme sağladık. Burada bitmiyor, daha bizim gelecek 15 yılda bu kadar büyümemiz var. Yıllık yüzde 5-6 büyüme potansiyelimiz var. Bu ne demektir? Yeni iş, yatırım imkanları var. Bu imkanları pekala Singapurlu iş adamları, yatırımcılar Türk ortaklarıyla gerçekleştirebilirler. Bunun sadece Türkiye'de olması da gerekmiyor. Türkiye'de konuşlanıp, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Ortadoğu'da, Afrika'da, Balkanlar'da, her yerde iş yapabilirler.

Özellikle önümüzdeki 10 yıl içinde, bölgede muazzam iş potansiyeli var. Suriye'de, Irak'taki bu karışıklık herhalde ömür boyu devam edecek değil. Bunun sona erdirilmesi için Türkiye, diğer ülkelerle çok büyük gayret sarf ediyor. Dolayısıyla bu bölgelerin imar edilmesi, yapılması, oradaki yaraların sarılması, oradaki insanların geleceğe hazırlanması, büyük imkanlar, gayretler gerektiriyor. Bunu beraber yapabiliriz."

- "Çok güzel işler başarılabilir"

Singapur'un güçlü finans kaynağına sahip olduğuna işaret eden Yıldırım, "Temasek, CIC, devletin imkanları... Bir yandan da tecrübe var. Türk müteahhitleri bugün dünyada yüklendikleri iş bakımından Çin'den sonra geliyor. Çok büyük tecrübeleri var. Tecrübe, yetişmiş iş gücü, kapasite, finansal imkanlarla bir araya gelince pek ala çok güzel işler başarılabilir." dedi.

- "Yeni havalimanı açıldığında uçuşlar daha da artacak"

Başbakan Yıldırım, dünya çapında gelişmiş hava yolu ağı bulunan Türkiye'den, dünyanın 236 noktasına doğrudan uçuş olduğunu bildirdi.

Singapur ile Türkiye arasında da her gün uçuş olduğunu söyleyen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni havalimanı açıldığında bu uçuşların daha da artması mümkün hale gelecek. Üstelik 6. trafik hakkı da her iki tarafta geliştirilmiş olacak. Böylece Uzak Doğu'yu, Asya coğrafyasına, Singapur'la ulaşacağız. Ortadoğu'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya da ulaşmış olacağız. İki tane nokta, biri Avrupa'nın Asya ile birleştiği yerde, Türkiye, biri de Uzakdoğu'ya, Avusturalya'ya açılan kapı, Singapur. O bakımdan birbirimize benzeyen önemli özelliklerimiz var. Bunu bir sinerjiye, katma değere dönüştürmemiz pekala mümkündür. Bunun için Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı, diğer anlaşmalar gözden geçirilecek."

Yıldırım, iş adamları, yatırımcılar için güven ve öngörülebilirliğin önemli olduğuna dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Evet, biz geçen yıl kötü bir tecrübe yaşadık. Hiç olmaması gereken bir iş oldu. Türkiye'de bir küresel terör örgütü, demokrasiyi yok etmek, cumhurbaşkanı, hükümeti ortadan kaldırmak için bir girişim başlattı ama vatanını, bayrağını seven Türk milleti bu alçak girişime izin vermedi. Biz gerçek dost olarak o günden sonra ülkeleri de gördük, sözde dostlarımızı da gördük. Singapur gerçek dostlarımızdan biriydi. Çünkü hemen Türkiye Cumhuriyeti, devletimiz tarafında yer aldılar, bu yönde beyanda bulundular. Bu olayı saymazsak son 15 yıldır Türkiye büyümeye devam ediyor. Geçen yıl bu olaya rağmen yılın sonunda yüzde 2,9 büyümeyi başardık. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5, ikinci çeyrekte daha fazla, yüzde 7 civarında büyüme öngörüyoruz. O bakımdan geleceğe yönelik 'Acaba Türkiye'de bir istikrarsızlık olur mu, olmaz mı' diye bir soru akla gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak buradan söylüyorum, bundan sonraki gelecek on yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Bunu açıkça söylüyorum."

Anayasa değişikliği konusunda Türkiye'de otoriterleşmeye, "tek adam" yönetimine gidildiğine dair acımasızca eleştiriler yapıldığını belirten Yıldırım, "Bunların hepsi külliyen yalan. Biz bir yönetim sistem değişikliği getirdik. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Bu sistem değişikliğini niye yaptık? Çok açık, demokrasi dışı girişimler bir daha ülkemizde yaşanmasın diye yaptık. Bu bir, ikincisi de sürekli güçlü iktidar çıkarabilsin diye yaptık." dedi.

- "İş adamları için en büyük beklenti istikrardır"

Türkiye'de 94 yılda, 65 hükümet kurulduğunu, hükümetlerin 1,5 yıl bile göreve yapamadığını hatırlatan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Böyle bir yapıda nasıl uzun vadeli proje, nasıl uzun vadeli yatırım yapacaksınız? İş adamları için en büyük beklenti istikrardır, öngörülebilirliktir, önünü görmesidir. Bunun için bu değişikliği yaptık. Şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı seçilebilmek için toplam oyların yüzde 50+1'ini alman lazım. Alamayınca iktidar olamıyorsun. Halbuki şimdiki sistemde, yüzde 35 ile bile tek başına iktidar olabiliyorsun. Yani biz 15 yıldır iktidarız ama bizim boyumuza posumuza vermiyor desteği, yaptığımız işlere veriyor. Buna bakarak 'Ne lüzum vardı bunlara' demeye gerek yok.

Sürekli istikrar, sürekli iktidar için bu değişikliği yaptık. Niye anlatıyorum bunu? Bu sizin için çok önemli. Bundan sonra kim iktidara gelirse gelsin, mutlaka seçimde iktidar belli oluyor. Seçimden sonra 'Acaba kim hükümet kuracak, ne kadar sürecek', bunları düşünmenize hiç gerek kalmıyor. Gelecek 5 yıl garanti. Ondan sonra millet severse tutarsa bir dönem daha seçiyor, ondan sonra 'Bu çok başarılı, devam etsin.' deseniz de mümkün değil, değiştiriyor. İşte yaptığımız bu. Bunun neresi yanlış? Siz karar verin."

Başbakan Yıldırım, Singapur'un önümüzdeki yıl ASEAN Dönem Başkanı olacağını vurgulayarak, "Ağustos başında sektörel diyalog ortağı olduk. Ümit ediyorum ki gelecek yıl ASEAN bünyesinde de Türkiye'nin daha etkin şekilde rol alması için Singapur gereken desteği, katkıyı verecektir. Gelişmiş serbest ticaret anlaşması, Türk ve Singapurlu yatırımcılara, iş adamlarına büyük imkanlar sunuyor. Bu imkanları en iyi şekilde kullanacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Singapur-Türkiye İş Forumuna, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halis Dalkılıç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, milletvekilleri, bazı bürokratlar ve iş adamları katıldı.