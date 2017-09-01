Şırnak'ta şehit güvenlik korucusu için tören

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şırnak'ın Uludere ilçesi PKK'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy için 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldı.

Milletin, mübarek Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehidin acısını hep birlikte yaşadığını, kahraman korucunun sonsuzluğa uğurlandığını söyleyen Canikli, "Rabb'im şehadetini kabul eylesin, gerçek bir kahramandı. Ben tanışmamıştım, tanışma imkanım olmadı ama arkadaşlarından dinledim kahramanlıklarını, yiğitliğini. Bugüne kadar bu ülke için ne kadar fedakar çalışmalar yaptığını ve hizmet ettiğini arkadaşlarım gururla anlattılar." diye konuştu.

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileyen Canikli, şunları söyledi:

"Buradan kahraman Mehmet Paksoy kardeşimin ailesine seslenmek istiyorum, acınız hepimizin acısı, bütün milletimizin acısı. Bugün 80 milyon Türk milletinin her evladı, Türkiye'nin her yerinde bu acıyı sizinle paylaşıyor. Şunu da buradan Milli Savunma Bakanı olarak söylüyorum, kanı yerde kalmayacak, kahramanımızın intikamını alacağız Allah'ın izniyle. O hainleri bulacağız, hak ettikleri yere göndereceğiz. Kalleşçe saldırıyla şehit edildi, eğer erkekçe çıkabilmiş olsalardı karşısına o yiğidimiz onlara pabuç bırakmazdı kesinlikle. Onun için kalleşçe katlettiler kardeşimizi."

"Terör örgütü bir piyon"

Vatan topraklarının savunulması, korunması gerektiğinin altını çizen Canikli, şöyle devam etti:

"Terör örgütü bir piyon, taşeron. Terör örgütü özellikle bu topraklardan İslam'ı uzaklaştırmak, bu toprakları İslamsızlaştırmak isteyenlerin kullandığı bir taşerondur. İslam'la hiçbir alakası olmayan, tamamen Marksist ve Leninist ideolojiyi benimsemiş terör örgütü tarafından bütün bu katliamlar yapılmaktadır. Onlar adına taşeron olarak bu toprakları, bu milleti bölmek, bu toprakları parçalamak isteyen ülkeler adına ve ezanı, bayrağı buralardan uzaklaştırmak isteyen ülkeler adına taşeronluk yapmaktadır. Örgüt, gerçekten hain bir örgüttür. Başkalarına hizmet ediyor, başka ülkelerin hain emellerini gerçekleştirmek için bunları yapıyor yoksa örgütün bu topraklarla bu insanlarla hiçbir alakası yok. Bunu yıllardan beri biliyoruz. Rabbime hamd olsun başaramayacaklar, bu ezanları dindiremeyecekler Allah'ın izniyle. Bu bayrak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecek, bu millet kardeşçe yaşamaya devam edecek."

"Bu toprakları düşmana çiğnetmeyeceğiz"

Terör saldırılarına dikkat çeken Canikli, "Artık biliyoruz, eskiden gizli yapıyorlardı bunları ama bugün müttefik, dost olarak bildiğimiz ülkeler bu toprakların parçalanması için bu taşeron örgütlere her türlü desteği veriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izniyle bu toprakları hep birlikte koruyacağız. Bizim namus borcumuzdur 80 milyon olarak. Namerde, düşmana çiğnetmeyeceğiz bu toprakları. Bugüne kadar çiğneyemediler." dedi.

Türk milletinin, 80 milyon etnik unsuruyla esaret altına alınamayan sınırlı sayıda milletten olduğuna dikkat çeken Canikli, "Bundan sonra da o hain emellerine ulaşamayacaklar. Bu kararlılık, dirayet bu millette olduğu sürece gerekirse bedelini ödeyeceğiz, ödüyoruz zaten ama atalarımızdan özgür olarak devraldığımız bu toprakları torunlarımıza bağımsız bir ülke olarak teslim edeceğiz." mesajı verdi.

"Yiğidim gözün arkada kalmasın"

Şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Canikli, "Yiğidim gözün arkada kalmasın, inşallah sen Peygamberimize komşu olacak bir makama gidiyorsun, bizler de arkandan senin bugüne kadar uğraş verdiğin mücadeleyi devam ettireceğiz ve bu topraklara hiçbir şekilde düşmanın girmesine izin vermeyeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Canikli, törenin yapıldığı 23. Piyade Tümen Komutanlığına gelişinde şehit korucu Mehmet Paksoy'un annesi, eşi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Canikli, yapılan duanın ardından askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşınan şehidin naaşına omuz verdi.

Törene, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ile garnizonda görevli personel katıldı. Bakan Canikli, törenin ardından Şırnak'tan ayrıldı.

7 çocuğu bulunan şehit korucunun cenazesi Uludere'de toprağa verilecek.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy, dün Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilmişti.

Muhabir: Sarp Özer