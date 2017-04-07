Şırnak'ta toplu açılış ve temel atma töreni

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Biz öyle bir Türkiye istiyoruz ki hiç kimse inancından, mezhebinden, konuştuğu ana dilinden, kültüründen dolayı dışlanmasın, horlanmasın. Kürtler, Araplar, Zazalar kimliğinizle gurur duyun, iftihar edin. O sizin iftihar vesikanızdır ama bir şeyle daha gurur duyacağız, aynı zamanda ay yıldızlı, al bayrağımızla da gurur duyacağız, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletimizle de gurur duyacağız çünkü hepimiz o bayrağın altında güvendeyiz, o bayrağın altında bağımsız şekilde yaşıyoruz." dedi.

Yıldırım, Karayolları Kavşağı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Selahaddin Eyyubi'nin Kürt bir komutan olduğunu, ancak ordusunda Kürt, Türk, Arap ve Acemlerin de bulunduğunu, onun komutanlığında Kudüs'ün fethedildiğini anımsattı. Yıldırım, "Kudüs'ü yıllar boyunca barış şehri olarak hep muhafaza ettiler. Türk ile Kürt'ün kardeşliği bu coğrafyada tarih boyunca bize büyük zaferler kazandırdı. Bunu bilenler aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Nifak sokmak için de PKK gibi FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz değil mi Şırnak? Çanakkale ruhunu, istiklal ruhunu, 15 Temmuz direniş ruhunu bu topraklarda her zaman yaşatmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, 2002'den sonra AK Parti olarak Türkiye'ye yeni bir anlayış getirdiklerini, "Ret yok, inkar yok, ayrıştırma yok." dediklerini belirterek, şunları söyledi:

"İnançlar üzerindeki, düşünceler üzerindeki baskıları tek tek kaldırdık. Mezhepler üzerindeki baskıları hep kaldırdık. Dillerin, kültürlerin üzerindeki engelleri kaldırdık, demokrasimizi geliştirdik, özgürlükleri alabildiğine genişlettik. Artık dedik ki 'Bu ülkede ne başörtüsü sorunu olsun ne de Kürtçe konuşmak sorun olsun, Arapça da Kürtçe de konuşulsun'. Kürtçe kitap yoktu, kitap. Şimdi kitap da var, müzik de var, Kürtçe televizyon da var, radyo da var. Hepsinin önündeki engelleri AK Parti tek tek kaldırdı."

- "Ay yıldızlı, al bayrağımızla da gurur duyacağız"

Şair Ahmed-i Hani'nin kitabının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basılarak yayımlandığını anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz öyle bir Türkiye istiyoruz ki hiç kimse inancından, mezhebinden, konuştuğu ana dilinden, kültüründen dolayı dışlanmasın, horlanmasın. Kürtler, Araplar, Zazalar kimliğinizle gurur duyun, iftihar edin. O sizin iftihar vesikanızdır ama bir şeyle daha gurur duyacağız, aynı zamanda ay yıldızlı al bayrağımızla da gurur duyacağız, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletimizle de gurur duyacağız çünkü hepimiz o bayrağın altında güvendeyiz, o bayrağın altında bağımsız şekilde yaşıyoruz. Kimsenin kılığıyla kıyafetiyle işimiz olmaz. Hiç kimsenin, şiddeti övmeyen, başkasının özgürlüğünü kısıtlamayan ifadelerine katiyen engel koymayız. Özgürlükler alabildiğine genişlesin, demokrasi standartları yükselsin istiyoruz."

Başbakan Yıldırım, 14 yıldır bunun mücadelesini verdiklerini ifade ederek, "Ama bu alçak terör örgütü PKK ne yapıyor? Şırnak'ı yakıyor, yıkıyor, çukurlar kazıyor, 'bölge gelişmesin' diye elinden geleni yanına koymuyor. Okulların, hastanelerin, barajların yapılmasını engelliyor, yolların yapılmasını engelliyor ve şantiyeleri yakıyor, çalışanları kaçırıyor. Şimdi Şırnak'tan şu gördüğünüz Cudi Dağı'nı delerek, Cizre'ye yol yapıyoruz bunlar yolun yapılmasına engel oluyor, tünel açıyoruz bu tünellerin yapılmasına engel oluyorlar. Bunlar Kürtlerin dostu değil, Kürtlerin düşmanı. Bunlar Türklerin de düşmanı." diye konuştu.

PKK'nın, havalimanı, yol yapılmaması ve bölgeye yatırım gelmemesi için her şeyi yaptığını dile getiren, Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"PKK bugüne kadar en büyük zararı kime verdi? Size verdi, Şırnak'a, Cizre'ye, İdil'e, Silopi'ye, Hakkari'ye, Yüksekova'ya, Siirt'e, Nusaybin'e, Mardin'e verdi, bölgenin her tarafına çukurlar kazdılar, hendekler kazdılar, binaları yıktılar, patlayıcı koydular, polisimizi, askerimizi şehit ettiler, vatandaşlarımızı evinden, barkından ettiler. Bu alçaklar bütün bunların hesabını verecek hiç merak etmeyin. Bir daha buradan Şırnak'tan ilan ediyorum, hiç merak etmeyin bir daha sizi rahatsız edemeyecekler, geleceğinizi karartamayacaklar, bu bayrak elinizde olduğu müddetçe bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti hep arkanızda olacak, hep yanınızda olacak, bu alçaklara karşı gereken her türlü cevabı verecek."

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütünün çocukları dağa götürdüğünü ve genç yaşta hayatlarını söndürdüğüne dikkati çekerek, "Bu alçakların 'memleket sevdası' diye bir şeyleri yok. PKK'nın 'Kürtler' diye bir sorunu yok. Tek sorun var, Kürtlerin PKK sorunu var. Bu sorunun da sonuna geldik, bunların Kandil'ini söndüreceğiz, Kandillerini söndüreceğiz." dedi.

(Sürecek)