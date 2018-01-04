ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin verdiği kararı "uluslararası hukuk ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı, vicdanları yaralayan bir karar" olarak nitelendirerek, "Bu, her tarafıyla Türkiye'ye dönük bir operasyon kokuyor. Hakiminden tutun, seçilen bilirkişilere, taraf olarak dinlenen FETÖ teröristi kaçaklara kadar, tüm bunları bir araya getirdiğimizde bu davanın aslında sonucu belli. Hukuki değil, tamamen siyasi bir karar olduğunu buradan anlayabiliriz. Siyasi bir kumpasın parçası olarak tarihe geçecek." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, AA muhabirine ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin verdiği karara ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası hukuk ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı, vicdanları yaralayan bir karar alındığını belirten Eker, "Bu her tarafıyla Türkiye'ye dönük bir operasyon kokuyor. Hakiminden tutun, seçilen bilirkişilere, taraf olarak dinlenen FETÖ teröristi kaçaklara kadar, tüm bunları bir araya getirdiğimizde bu davanın aslında sonucu belli. Hukuki değil, tamamen siyasi bir karar olduğunu buradan anlayabiliriz. Siyasi bir kumpasın parçası olarak tarihe geçecek." ifadesini kullandı.

Eker, ABD'de alınan bu kararı kınadıklarını ve kabul etmediklerini belirtti.

- "AK Parti'ye zarar vermeye dönük bir kumpas"

ABD'deki Hakan Atilla davasında Türkiye'ye milyar dolarlarla ifade edilen bir ceza kesileceği iddiaları ve CHP'li vekillerin bu konuda yaptıkları açıklamalara ilişkin Eker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar, Türkiye zarar mı görsün istiyorlar. Eğer öyleyse diyecek bir şey yok. Ana muhalefet partisinin sözcülerinin dediği gibi 'Siz dünyanın en hayırlı en iyi işini de yapsanız, biz karşı çıkarız, bizim görevimiz buna muhalefet etmektir' anlayışıyla yapıyorlarsa diyecek bir şey yok. Türkiye'nin menfaatinin söz konusu olduğu bir durumda, Türkiye'ye dönük bir kumpas olduğu açıkça belli olan bir davada, Türkiye'nin haklı davasında, meseleyi uluslararası hukuk, evrensel hukuk ilkeleri açısından sahiplenmek gerekiyor. Muhalefet partilerinin bunu yapması gerekiyor."

Davanın açık bir kumpas olduğuna dikkati çeken Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi, hem iç siyasetini etkilemeye, AK Parti'ye bunun üzerinden zarar vermeye dönük bir kumpas hem genel anlamda yükselen Türkiye'nin bir şekilde uluslararası anlamda kredibilitesini düşürmeye dönük bir kumpas. Bu davada bilirkişi olarak atanan kişiler, İran'daki gösterilerde de taraf olarak bir takım paylaşımlarda bulunuyorlar. Demek ki bu kişilerin, esas görevi şu, İslam coğrafyasında seçilmiş bazı ülkelerde Gezi olaylarında olduğu gibi bu tür olayları karıştırmaktır. Meseleyi bu bağlamda değerlendirmek lazım. Bizim yerli muhaliflerimize de söyleyeceğim biraz daha insaf, biraz daha akıl ve dirayetle Türkiye'nin meselesini tanımaya, anlamaya çalışmalarıdır."

- "Türkiye bir umut olarak görülüyor"

Eker, FETÖ'nün ABD'de korunmasına rağmen, oradaki Müslümanların terör örgütünün iç yüzü hakkında bilgi sahibi olduğunu bildirdi.

Amerikalı Müslümanları bir araya getiren önemli etkinliklerden Amerikalı Müslüman Topluluğu ve Kuzey Amerika İslam Toplumu'nun Chicago'da yapılan kongresine katıldıklarını hatırlatan Eker, toplantıda Müslüman vakıf ve cemaatlerin liderleriyle görüşme imkanı bulduklarını, Türkiye'nin tezini anlattıklarına değindi.

"Türkiye bir umut olarak görülüyor." diyen Eker, Amerika'da yaşayan gerek Afrika gerek Asya kökenli Müslümanların Türkiye'ye umutla baktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük ilgilerinin olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Amerika kıtasında yaşayan Müslümanların katıldığı toplantının çok verimli geçtiğini aktardı.