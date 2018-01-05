"Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Antalya'yı Dinliyoruz" programı

ANTALYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal devlet anlayışı, 2002'den önce olmayan bir anlayıştı. Sosyal devletin inşası bizim vazifemizdi. Sosyal devletin ne demek olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya gösterdik." dedi.

Antalya'da AK Parti tarafından bir otelde düzenlenen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Antalya'yı Dinliyoruz" programında konuşan Çalık, turizm cenneti olarak bilinen kente dinlenmeye değil, herkesi dinlemeye geldiklerini söyledi.

Yeni yılın ilk gönül adımlarını Antalya'da attıklarını ifade eden Çalık, kapıların en zor açılanının gönül kapısı olduğuna dikkati çekti.

AK Parti olarak 15 yıl boyunca özellikle sosyal politikalar alanında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Çalık, "Bu adımları atarken hiçbir şekilde popülist politika yapmadan, vatandaşımızın eksiği neyse onları tespit ettik. Partimizin kurulduğu ilk andan itibaren milletimizin sesine kulak verdik. Talepleri neyse eğitimden sağlığa, erişimden ulaşıma kadar yerine getirmek üzere adımlar attık." diye konuştu.

Çalık, sosyal adalet ve refahın tesisi, sosyal politikalarda sosyal yardımları, hizmetleri ve güvenliği en iyi hale getirmek için mücadele ettiklerini anlattı.

Güçlenen ekonomi ve siyasi istikrarla sosyal politikaları vatandaşlarla buluşturduklarını bildiren Çalık, "Güçlü ekonomi ve sosyal politikalar birlikte güçlü toplumu oluşturuyor. Sosyal politikalar, bugüne kadar olmayan sosyal devletin inşasında en önemli rol oynamıştı. Sosyal devlet anlayışı, 2002'den önce olmayan bir anlayıştı. Sosyal devletin inşası bizim vazifemizdi. Sosyal devletin ne demek olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya gösterdik." ifadesini kullandı.

Çalık, 2002'de sadece sosyal yardım ve hizmetlere ayırdıkları rakamın 1,3 milyar lirayken, bugün bu rakamın 50,2 milyar liraya çıktığını aktardı.

Sosyal koruma bütçesini de 2002'de 35 milyar iken şu anda 335 milyar liraya çıkardıklarının altını çizen Çalık, sağlığa, eğitime, sosyal güvenliğe, emekliye, yaşlıya, engelliye yönelik bütçede tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

- "Hedefimiz refahın, adaletin sağlanması"

En alt gelir grubundaki yoksulluğa yönelik mücadelelerinin önemli olduğunu belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Dünya ve Birleşmiş Milletler kriterlerine göre 1 doların altında yaşayan vatandaşlarımız 2002'de 130 bin kişiydi. Türkiye'de şu anda 1 doların altında yaşayan hiç kimse yok. 2,15 doların altında yaşayan insanımızın sayısı 2002 yılında 2 milyon kişiydi, şu an 2,15 doların altında yaşayan hiçbir vatandaşımız kalmamış vaziyette. 4,30 doların altında yaşayan vatandaşımız 2002 yılında 20 milyon kişiydi, şu an bu rakam sadece bir milyona düşmüş vaziyette. Temel hedefimiz bir milyonun da tamamen sıfırlanması ve refahın ve gelir adaletinin sağlanması. Sosyal adaleti ve refahı sağlamak adına çıkmış olduğumuz yolda uyguladığımız politikalarla en alt gelir seviyesiyle en üst gelir seviyesi arasındaki makası minimuma indirmek için mücadele ettik ve ediyoruz."

Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamındaki vatandaşların oranının yüzde 99'a ulaştığına işaret eden Çalık, sağlık alanında değişimler yaşandığını hatırlattı.

Çıkan engelleri insanlarla aştıklarını dile getiren Çalık, attıkları gönül köprülerinin perçinleşmesini temenni ederek, programda elde edilecek raporları Genel Merkeze, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a ileteceklerini aktardı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleden, şehit yakınları ve gazilere kadar Antalya'da 10 masa oluşturduklarını belirten Çalık, "Engellilerimize ve yaşlılarımıza yönelik önemli adımlar attık. Sadece evde baktığımız insanımızın sayısı 511 bin." değerlendirmesini yaptı.

İstihdam alanında yaptıklarını çalışmaları değerlendiren Öznur Çalık, "Son KHK ile taşeronlara kadromuzu verdik. Mevsimlik ve geçici işçilerimizi, belediyede çalışan taşeron işçilerimizi, yaklaşık 1 milyona yakın insanımızı ki aileleriyle beraber 4 milyon insanımızı ilgilendiren düzenlemelerimizi yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından, program basına kapalı devam etti.



















