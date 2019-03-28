Soyer, kadınlara seslendi: “Kooperatifler içinde örgütlenin, size her türlü desteği vereceğiz.”

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, toplumda kadınların daha çok üretip aile ekonomisine katkı sağlar hale gelmelerini öncelik olarak kabul ettiklerini, kadınların kendi yaşadıkları yerde birlikte hareket ederek ekmeklerini büyütebilecekleri söyledi. Soyer, “Kadınların yaşadıkları yerde bir araya gelip, kol kola bir anlayış etrafında buluşmaları çok önemli. Biz kadınların önünü açacağız. Onlara pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Kooperatif olarak ürettikleri ürünleri satın alacağız” dedi.



“Kadınların pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerekiyor”



İzmir’de kadınların kendi yaşadıkları yerlerde kooperatif kurmaları ya da var olan kooperatiflere dahil olup, onları güçlendirmeleri gerektiğini söyleyen Soyer, İzmir’in ekonomisine kadın eli değeceğini vurguladı. Kadınların daha fazla ekonomiye dahil olacaklarını söyleyen Soyer, kadın hareketini güçlendirmek için, kadınların mutlaka ekonomik özgürlüğünü kazanması gerektiğinin altını çizdi: “En önemli konulardan biri, kooperatif örgütlenmesini büyütmek. Kadınlar mutlaka kooperatifler içinde örgütlenmeliler. Bu sayede ürettikleri ürünleri pazarlama gücüne de sahip olurlar. Biz her konuda onlara destek olacağız. Onlara buradan sesleniyorum: Üretin, yetiştirin, biz alacağız. Biz Seferihisar’da bir kadın kooperatifi kurduk. Kurduğumuz ilk kadın kooperatifinde 8 kadınla yola çıktık, 90 kadına çıktık. O 90 kadın, önce 8-10 tezgah kurdu, sonra lokanta açtı, ardından internet üzerinden ürünlerini satmaya başladı ve pekmez imalat tesisi kurdu. Şimdi de bir mezbaha kuruyorlar. Seferihisar’daki 10 yıllık belediye başkanlığı görevimde şunu anladım: Kadınların mutlaka pozitif ayrımcılıkla desteklemesi gerekiyor.”



Toplantıda ayrıca Köy Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer de, Seferihisar'da başladıkları ve kadınların hayatlarının değişmesini sağlayan çalışmaları ve kooperatifçilik konularında deneyimlerini paylaştı.