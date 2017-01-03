TBMM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016 yılında 339 önemli olay engellenmiştir. 313'ü PKK, 22'si DEAŞ, 4'ü radikal sol örgüt; 247 patlayıcı, 61 bombalı araç, 23 canlı bomba şüphelisi, 42 eylem yapacak örgüt mensubu yakalanmıştır. Son üç ayda ise 80 önemli olay engellenmiştir." dedi.

Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda "iç güvenlik" konusunda yaptığı bilgilendirmede, güvenlik güçleri bünyesinde 13 bin 150 jandarma, 790 sahil güvenlik, 733 bekçi ve güvenlik korucularıyla hizmet verdiklerini aktardı.

Korucuların statülerini değiştirdiklerini, yaş ortalamasını düşürmeye çalıştıklarına dikkati çeken Soylu, "Bugün korucularımızın yaklaşık yaş ortalaması 41. Hedefimiz onu 32'ye düşürmek. Ve bu mücadeleyi onlarla birlikte daha güçlü olarak yapabilmektir." diye konuştu.

Soylu, emekli edilen güvenlik korucularından da istifade edeceklerini söyledi.

Teröre yardım ve yataklık yapan, finansal ve lojistik destek sağlayan belediyelere görevlendirme yapıldığını hatırlatarak, terör örgütünün haraç, bağış, kaçakçılık, müzahir şirket, belediyelerden elde edilen gelirlerine yönelik operasyonların da yapıldığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"26 Aralık'ta beş ile yönelik 15 milyon dolarlık bir operasyonu gerek jandarma gerek emniyet istihbaratımız vasıtasıyla tamamlamış bulunuyoruz. Ama önümüzdeki günlerde özellikle terörü besleyen bu anlayışa yönelik operasyonlarımızı sıklaştıracağımızı da ifade etmek istiyorum. Terörün hangi bağlantısı varsa o bağlantılarını tek tek tespit edip hukuka, adli mercilere gönderen ve orada yargılanmalarını sağlayan bir anlayış içerisindeyiz."

Terörün en önemli paydaşlarından ve ortaklarından olan narkoterör ile de kapsamlı bir şekilde mücadele ettiklerini aktaran Soylu, illerin uyuşturucu haritasını çıkardıklarını ve bu doğrultuda operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Soylu, "PKK, KCK terör örgütünün yılda uyuşturucudan sadece 1,5 milyar dolar gelir elde ettikleri değerlendirilmektedir. Sadece Lice'de 4 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirdik. Yine geçen gün Lice'de 4 bin 630 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yapılan bütün operasyonlar hedefe yönelik operasyonlardır." bilgisini verdi.

Narkotimlerin sayısında da artırdıklarının altını çizen Soylu, ülkenin yüzde 92'sinde narkoterörle mücadele edebilecek eleman sayısının oluştuğunu dile getirdi.

-"24 bin 500 personelle yol güvenliği uygulaması yapılıyor"

Konuşmasında derneklere ilişkin de bilgi veren İçişleri Bakanı Soylu, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de yaklaşık 110 bin dernek var. Bu derneklerden bin 108'i FETÖ bağlantılı, 189'u PKK, KCK, 20'si DHKP-C, 8'i de DEAŞ olmak üzere toplam bin 325 dernek kapatılmıştır. Özellikle patlayıcı maddeleri engellemek, patlayıcı maddeleri taşıyanların engellenmesini sağlayabilmek için şehir güvenliği ve yol güvenliği bizim en önemli unsurlarımızdan biridir. Yol güvenliği vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, terör örgütlerinin hareket alanını daraltmak amacıyla jandarma, emniyet ve koruculardan oluşan karma timlerle 24 saat esasına göre 2 bin 650 kontrol noktasında 24 bin 500 personelin katılımıyla sürekli yol güvenliği uygulaması yapılmaktadır."

Kent güvenliği yönetim sistemlerinin aktif şekilde kullanıldığını anlatan Soylu, doğu illerinin 22'sinde 1 Mart 2017 tarihinde plaka tanıma sisteminin, ASELSAN ile yapılan bir sözleşme sonucunda bitirileceğini aktardı.

-"Halkın yoğun olduğu yerlerde güvenlik önlemlerini artırdık"

Çalıntı araç ve sahte plaka ile ilgili KHK'lerde düzenlemeler yaptıklarına işaret eden Soylu, halkın yoğun olduğu metro, tramvay, otobüs, otobüs mola yeri, tren garları, limanlar ve havalimanları gibi yerlere ilişkin güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkati çekti.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda çok netiz. Geçen gün bir Güneydoğu Anadolu ilindeydim. Bir AVM yetkilisi güvenlik tedbirlerini artırmayacağını, norm güvenlik tedbirlerine uymayacağını söyleyince kendisiyle görüştüm. Kendisinden rica ettik, 'Ya artırırsınız ya da biz bu AVM'yi kapatmak zorunda kalırız. Ankara'da uluslararası bir şirket, 'Biz güvenlik tedbirlerimizi artırmayız' dediğinde, Ankara Valimize şunu söyledim; o ülkenin içişleri bakanını arıyorum, bu şirketin kendi ülkelerinde aynı tedbirler istendiğinde böyle cevap verip veremeyeceği, kabiliyeti olup olamayacağını kendisine söyleyeceğim dediğimde ilgili şirket çağrıldı. Çok büyük bir şirket, tüm güvenlik tedbirlerini alma konusundaki iradeyi ortaya koydu."

Süleyman Soylu, günübirlik kiralık evlerin terör konusunda ciddi sorun teşkil ettiğini, bunlara yönelik de KHK ile düzenleme yaptıklarını söyledi.

-"Sosyal medyada 3 bin 847 kişi hakkında işlem yapıldı"

Bakan Soylu, tespit edilen 17 bin civarında okul arasından en öncelikli olan 762 okulla Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol gereği üç ay içinde kamere sistemlerinin oluşturulduğunu bildirdi.

Sosyal medyaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Sosyal medyada son 6 ayda örgüt propagandası yapan, milletin temel hassasiyetlerine dokunan, karşılıklı nefreti ortaya koymaya çalışan her kim varsa bunlara savcılıklarımızla beraber takip ediyoruz. Bu konuda 3 bin 847 kişi hakkında işlem yapılmış ve bin 729'u da tutuklanmıştır." şeklinde konuştu.

Soylu, sosyal medyada ülkenin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu ve kardeşliğini ortadan kaldırabilecek nefret üretici söylemlere karşı adımları da attıklarını dile getirdi.

-"Son iki ayda örgüte katılım sadece 5 olmuştur"

Bakan Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2016 yılında 339 önemli olay engellenmiştir. 313'ü PKK, 22'si DEAŞ, 4'ü radikal sol örgüt; 247 patlayıcı, 61 bombalı araç, 23 canlı bomba şüphelisi, 42 eylem yapacak örgüt mensubu yakalanmıştır. Son üç ayda ise 80 önemli olay engellenmiştir. Örgüte katılım durumu; 2015 yılında 3 bin 572 teröristken, 2016 yılında 559 terörist olmuştur. Son iki aydaki rakamı size vermek istiyorum; sadece 5. Son iki ayda örgüte katılım bütün izlemelerimiz, takiplerimiz sonucu sadece 5 olmuştur. Teslim olma, son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmış, 2016 yılında 457 kişi terör örgütünden kaçarak adli makamlara teslim olmuştur. 2016 yılında 110 sözde üst düzey terörist, 80'i arananlar listesinde, etkisiz hale getirilmiş, son üç ayda 44 arananlar listesindeki terörist etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, 2016 yılında 3 bin 506 DEAŞ mensubu gözaltına alınmış, bin 531'i yabancı; bunlardan 694'ü yabancı olmak üzere bin 338'i tutuklanmıştır. İki aydan beri DEAŞ ile ilgili çok ciddi ve uzun zamandan beri sürdürdüğümüz çalışmaları en yüksek seviyesine getirerek devam ettirmekteyiz."

Soylu, Türkiye'nin pek çok ilinde ülkenin huzurunu bozmaya yönelik planlar yapan DEAŞ örgütü mensuplarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

Yabancı terörist savaşçılarla ilgili 145 ülkeden 52 bin 72 kişiye ülkeye giriş yasağı konulduğunu, 98 ülkeden 4 bin 19 kişinin ise sınır dışı edildiğini aktaran Soylu, FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar hakkında da bilgi verdi. Soylu, "92 bin 538 kişi gözaltına alınmış, 41 bin 749 kişi tutuklanmış, halen 779 kişinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. 2016 yılında 921 kişi yakalanmış, 421 kişi de tutuklanmıştır." dedi.

-"İnsanlık topyekun bir duruş sergilemek zorundadır"

Terörün tek bir yere değil, bütün dünyaya mesaj gönderdiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Fransa'da 2015 yılbaşı gecesinde 602 araç yakılmıştır. 2016 yılbaşı gecesinde ise 650 araç kundaklanmıştır. Terör tek bir şey istemektedir; hakimiyetin demokraside, insanların özgür iradesinde değil, kendisinde olduğunu anlatmak, zorla kabul ettirmek istemektedir. İşte bu noktada sadece Türkiye değil, bütün insanlık topyekun bir duruş sergilemek zorundadır.

Türkiye terörü bitirir, bitirecektir de. DEAŞ'ı, PKK'sı, FETÖ'sü, KCK'sı, YPG'si vesairesi. Ama önemli olan terörizmi bitirmektir. Bunu yapabilmek içinde bütün dünyanın kararlı bir irade göstermesi gerekiyor. Dünyanın NATO, BM gibi uluslararası birlikleri kurduğu gibi belki de bugün uluslararası terörle mücadele noktasında sadece sözde değil, tamamen kararlı bir anlayışı ortaya koyacak yapılanmayı da hepimiz bekliyoruz. Ve bu bir veya birkaç ülkenin iradesiyle değil, küresel bir iradeyle çözülecektir. Terör bizi korkutmaya çalışıyor, korkmayacağımızı söylemeliyiz. Terör bizi tedirgin etmeye çalışıyor, tedirgin olmayacağımızı söylemeliyiz. Terör endişe ile yaşamamızı istemektedir. Elbette ki bunun olmayacağını tekrar ifade etmeliyiz. Buna teslim olmamız mümkün değildir. Tüm kapasitemizi, tüm imkanlarımızı, tüm gücümüzü ortaya koyacak ve elbette terörü Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; 'Kaynağında yok edeceğiz'. Bir çok ataklar yiyoruz, elbette ki sorumluluk bize aittir. İnanın ki gecenin saat üçüne kadar ne ben ne jandarma genel komutanım, ne emniyet genel müdürüm, ne müsteşarım ne de alt tarafta çalışan, bu işin sorumluluğunu taşıyan hiç kimse uyumamaktadır. Bir taraftan terörün biçim değiştiren anlayışına karşı yoğun bir mücadele ortaya koyuyor, diğer taraftan da bu mücadeleyi ortaya koyan, terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize hem teknik kabiliyet sağlıyor, hem de onların morallerinin en üst seviyede olması konusundaki irademizi sergiliyor. Terörle mücadelede, terörü tamamen ortadan kaldırabilmek, milletimizin huzurunu gerçekleştirebilmek, şu milletin ve Millet Meclisinin gündeminden terörü kaldırabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Terör sizin sözünüzedir, bizim sözümüzedir, terör demokrasiye, birliğimize, kardeşliğimizedir."

Soylu, konuşmasının sonunda terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileğinde bulundu.

(Bitti)







