Tanrıkulu hakkındaki soruşturma

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki "devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurduğu" paylaşımı nedeniyle başlattığı soruşturmaya ilişkin, "Mesele burada cumhuriyet savcısının atacağı adımdan öte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gerekenlerdir. Sezgin Tanrıkulu'nun bu eylemi ilk defa değil, bu yanlışı ilk defa değil." dedi.

Turan, AA Çanakkale Bürosu'na yaptığı ziyarette Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında başlattığı soruşturmayı değerlendirdi.

Cumhuriyet savcılığının, devletin güvenliğiyle ilgili yapılan yanlışlardan dolayı adım attığını belirten Turan, "Mesele burada cumhuriyet savcısının atacağı adımdan öte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gerekenlerdir. Sezgin Tanrıkulu'nun bu eylemi ilk defa değil, bu yanlışı ilk defa değil. Çok değişik zamanlarda, çok değişik televizyon kanallarına katılması. Çok değişik zamanlarda aynı şekilde Savcımız Mehmet Kiraz'ı şehit eden örgütün yanında görüntüler vermesi. İlginç zamanlarda terör örgütünün uzantısı televizyon kanallarında konuşması gibi birçok meselede bilinen, mimli olan birisi Sezgin Tanrıkulu." diye konuştu.

Asıl meselenin, Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığından öte CHP yönetiminin buna sessiz kalmış olması olduğunu vurgulayan Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Mesele, CHP Genel Başkanı'nın buna sessiz kalmış olması. AK Parti'de yanlış yapan bir vekil olduğu zaman bununla ilgili anında disiplin müessesesi uygulanır. Anında genel başkan uyarı görevini yapar. Kurumsal duruştur aslolan. Bireysel hatalar yapılabilir ama kurumun ne yaptığı önemlidir. Burada görüyoruz ki Sezgin Tanrıkulu terörle ilgili Türkiye'nin mücadelesini zaafa uğratacak, psikolojisini bozacak ifadeler kullanmasına rağmen, üzerinden bu kadar gün geçmesine rağmen hala ağzını açmayan genel başkanın tavrıdır tartışılması gereken."

"Bu parti bu tavrıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP değildir." ifadesini kullanan Turan, şunları söyledi:

"Bu parti bağımsızlığı savunan, teröre karşı olan bir partinin tavrı değildir. Sezgin Tanrıkulu'nun cumhuriyet savcısı tarafından ifade vermiş ya da vermemiş olması benim konum değil. O kanunun işi. Fakat ben siyasetçiyim, bir siyasetçi olarak diyorum ki bir başka siyasetçi olan, terörle arasına mesafe koymayan bir vekile, bir genel başkan yardımcısına o siyasetçinin genel başkanı, patronu, abisi ne yapmış onu merak ediyorum. O günden bu güne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'insansız hava araçları terör için kullanılan bir müessesedir', 'alettir', 'bu lazımdır' demesi mümkün oldu mu şimdiye kadar? Duymadık öyle bir şey. Ümit ediyorum akıllarını başlarına alırlar. Ümit ediyorum, Türkiye'nin terörle ilgili en yoğun mesai harcadığı zamanlarda bizim güvenlik güçlerimizi üzen, onların psikolojilerini bozan açıklamalar yapmak yerine teröristlerin morallerini bozan, onların psikolojilerini bozan adımlar atalım. Onların bu konudaki duruşlarına, bizim güvenlik güçlerimizin hukuk içinde makul mücadelesine destek olalım."