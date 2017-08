TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Şentop:

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Cumhuriyet tarihinde 16 yıllık AK Parti tarihi, büyük olayların yaşandığı bir tarihi dönem. Muhalefet partilerinin AK Parti'ye olan tavırları da bu gerçeği anlamamaktan kaynaklanıyor." dedi.

AK Parti Babaeski İlçe Başkanlığı kongresine konuşan Şentop, AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu, 16 yılda Türkiye'de büyük ilerlemeler katedildiğini, en büyük ve önemli yatırımların AK Parti döneminde gerçekleştirildiğini anlattı.

AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren ülkenin geleceği bakımından güzel hizmetlere imza attığını dile getiren Şentop, "Cumhuriyet tarihinde 16 yıllık AK Parti tarihi, büyük olayların yaşandığı bir tarihi dönem. Muhalefet partilerinin AK Parti'ye olan tavırları da bu gerçeği anlamamaktan kaynaklanıyor. Bizim AK Parti olarak 16 yılda aldığımız mesafe ayrı bir ehemmiyet kazanıyor. Ulaştırma, sağlık, milli eğitim ve diğer alanlarda yapmış olduklarımız, Türkiye'nin itibar bakımından almış olduğu mesafe ortada." diye konuştu.

Türkiye'de cumhuriyet tarihinin en uzun iktidarını AK Parti'nin yürüttüğünü ifade eden Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

"Geçen hafta partimizin 16. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Bu süre Amerika ve Avrupa için çok uzun bir süre değil ama Türkiye’ye bakacak olursak siyasi partilerin ömürleri çok kısa olmuş. Her 10 yılda bir darbe yapıldığı ve her darbe sonrasında da partiler kapatıldığı için iki darbe arasında yaşamışlar. O bakımdan 16 yıl Türk siyasi tarihi için oldukça önemli. Cumhuriyet Halk Partisi en uzun ömürlü parti olduğunu iddia ediyor. Kendileri Atatürk'ün partisi olduğunu söylüyor. Aslında bu doğru değil. Çünkü Atatürk ve arkadaşları 1923 yılının eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti kurmuşlar. Fakat bu parti 1981 yılında diğer partilerle kapatılmış. Partiler tüzel kişiliklerdir. Partilerin kapatılması da gerçek insanların ölümü gibi bir hadisedir. 1991 yılında CHP tekrar kuruldu. Sayın Deniz Baykal kurdu. Çünkü Baykal'ın yasağı 1986 yılında bitmişti. SHP'ye girmiş ve orada Genel Başkan İnönü ile genel başkanlık mücadelesi yapıyordu. Ama İnönü'ye karşı her seferinde kaybediyor. Bunun üzerine o kapatılan partinin adıyla tekrar parti kurulacağına dair kanun çıkınca yeniden CHP'yi kurmuş."

Kongrede, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da ilçe kongresinin hayırlı olması temennisinde bulundu.