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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Petek:

- "(Anayasa değişikliği teklifi) Cumhuriyet tarihimizdeki en büyük demokratik değişim hamlesidir"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Petek:

TBMM (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Cumhuriyet tarihimizdeki en büyük demokratik değişim hamlesidir." dedi.

Petek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ilk adımı olan anayasa değişiklik teklifinin komisyonda kabul edilmesinin millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bunun sıradan bir değişiklik olmadığının altını çizen Petek, "Cumhuriyet tarihimizdeki en büyük demokratik değişim hamlesidir. Genel Kuruldan da böylece geçmesi halinde son söz aziz milletimizin olacak. Hakk'a inanıyor halkımıza güveniyoruz. Demokratik değişime 'eşkıyalık' diyen, 'oyları saymak değil tartmak gerekir' diyerek demokrasi hazımsızlığı sergileyen CHP zihniyeti bir kez daha halkımızdan gerekli dersi alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Burdur Milletvekili Reşat PetekAnayasa DeğişikliğiTBMM Anayasa Komisyonu
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