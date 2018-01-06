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TBMM Avrupa'da artan İslamofobiyi inceleyecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar, "Avrupa'da İslamofobi tehlikesi günden güne artmakta. İslam'ı terörle özdeşleştiren böylesi bir yanlış algıyı değiştirmek durumundayız." dedi.

TBMM Avrupa'da artan İslamofobiyi inceleyecek

TBMM(AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, Avrupa'da son 10-15 yılık dönemde, İslamofobinin kaygı verici biçimde arttığını, uluslararası kuruluşların ve ülkelerin raporlarına göre de Avrupa'da insan haklarının güç geçtikçe daha da kötüye gittiğinin görüldüğünü söyledi.

Avrupa'da İslamofobinin sadece bir nefret söylemi ile sınırlı kalmadığını, okul, iş yeri, toplu taşıma araçlarında ve hatta özel konutlar gibi yaşam alanlarında fiziksel şiddet ve taciz gibi somut bir düşmanlık haline dönüştüğünü vurgulayan Serdar, "Bu durum bizim için gerçekten endişe verici. Avrupa genelinde geçen 10 yıllık dönemde 200'den fazla camiye saldırı yapıldı. Bazı camiler sebepsiz kapatıldı, hayvan kafaları bırakıldı, gidenler fişlendi." diye konuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen, yeni yılın ilk bebeğinin, bir Türk ailenin bebeği olduğunu hatırlatan Serdar, "Türk ailenin bebeği doğar doğmaz sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu. Yeni doğan bir bebeğe yönelik; 'Sıradaki terörist doğdu', 'Neden başörtüsü takıyor?', 'Herhalde daha soğuk olamazdı', 'Ah gerçekten Viyanalı mı?' gibi ırkçı ve nefret içeren paylaşımlar sosyal medyada yer aldı. Durum bu kadar ürkütücü boyutlarda." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Serdar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, Avrupa'da yükselen İslamofobi alanında çalışmayı zaruret olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"TBMM’nin açılmasıyla birlikte hazırlıklarımızın tamamlanmasının ardından gerek yurt içi gerekse yurt dışında İslamofobi konusunda değerlendirmeler yapacağız. İslamofobik saldırılara maruz kalan kişiler ve kurumlarla görüşeceğiz. Heyetlerimizi göndereceğiz. Raporlamalarımızı yapacağız. Avrupa'da İslamofobi tehlikesi günden güne artmakta. İslam'ı terörle özdeşleştiren böylesi bir yanlış algıyı değiştirmek durumundayız. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bu algının değiştirilmesi için çalışacağız. Bunun için de Avrupa'daki birtakım ülkelere ziyaretlerimiz olacak."

Muhabir: Kadir Karakuş

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