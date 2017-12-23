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TBMM Başkanı Kahraman, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- TBMM Başkanı Kahraman, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı - Kahraman, "haber" kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", "yaşam" kategorisinde "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", "spor" kategorisinde ise "Atlı okçuluk gösterisi" isimli fotoğrafları seçti

TBMM Başkanı Kahraman, AA

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Kahraman, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Kahraman, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

TBMM Başkanı Kahraman, "haber" kategorisinde AA foto muhabiri Wisam Hashlamoun'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafını oyladı.

- Kahraman, atlı okçuluk gösterisine oy verdi

"Yaşam" kategorisinde oy kullanan Kahraman, Kırıkkale'de araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak"ın, Ankara'daki tedavisinin ardından profesyonel bir yürütece kavuşmasını konu alan "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğrafı seçti.

Söz konusu fotoğraf, AA foto muhabirlerinden Zekeriya Karadavut'un objektifine yansıdı.

Kahraman'ın "spor" kategorisindeki tercihi ise AA foto muhabiri Sercan Küçükşahin'in çektiği "Atlı okçuluk gösterisi" isimli fotoğrafı oldu.

Fotoğrafta, Erciyes Üniversitesinde düzenlenen Türk Atlı Okçuluğu Gösterisinde, platformlar üzerindeki karpuzları kılıçlarla kesen göstericilerin, mızraklarla da yerde bulunan hedefleri alma mücadeleleri anlatılıyor.

Bu arada İsmail Kahraman, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı odasında katıldı. Bütçe üzerinde son görüşmelerin yapıldığı birleşimi yöneten İsmail Kahraman, Genel Kurulda oturuma verdiği arada fotoğrafları oyladı.

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