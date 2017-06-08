Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi Çağdaş Kaya
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma
Dünya markası olma yolunda
Dünya markası olma yolunda

TBMM Başkanı Kahraman: İçtüzük değişikliğinde iki yöntem benimsenebilir

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişiklikte iki yöntem benimsenebileceğini belirterek, "İlk aşamada intibak düzenlemeleri yapılabilir. İkinci aşamada, 2019'a kadar olan sürede yepyeni bir içtüzük yapılabilir." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman: İçtüzük değişikliğinde iki yöntem benimsenebilir

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliğinin ardından TBMM İçtüzüğü'nde yapılması gereken değişikler için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi.

Toplantının başlangıcında konuşan Kahraman, Anayasa değişikliğinin, TBMM'ye, içtüzüğün değiştirilmesi için 6 aylık süre tanıdığını anımsatarak, "Bugünkü içtüzüğün değiştirilmesi konusunda daha önce de çeşitli çalışmalar başlatılmış ancak tamamlanamamıştı. Yeni bir şevk, heyecan ve gayret ile bu çalışmayı tekrar başlatmaktayız. Mecliste grubu bulunan sayın partilerimizin katılımıyla başlatılacak olan çalışmanın hayırlara vesile olmasını ve bir an önce muvaffakiyetle neticelenmesini temenni ediyorum. " diye konuştu.

"Yepyeni bir içtüzük yazılabilir"

TBMM Başkanı Kahraman, anayasa hukukçularının, içtüzükleri, parlamentoların bir çeşit anayasası olarak nitelendirdiğine işaret ederek, içtüzüklerin, yasama çalışmalarına ışık tutan sistemli kurallar manzumesi olduğunu söyledi.

İçtüzük değişikliği için önlerinde 4,5 ay gibi kısa bir zaman dilimi kaldığına işaret eden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçtüzük değişikliği konusunda bu yasama dönemi başında da bir mutabakat zemini oluşmuş ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi, değişikliklerin neticelenmesine imkan vermemiştir. İçtüzükte yapılacak değişiklikte iki yöntem benimsenebilir. İlk aşamada yeni anayasanın gerektirdiği intibak düzenlemeleri yapılabilir; ikinci aşamada, 2019'a kadar olan sürede yepyeni bir içtüzük yazılabilir.

"Terzi kendi söküğünü dikemez"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, şunları kaydetti:

"Terzi kendi söküğünü dikemezmiş misali kanun yapma yetkisine haiz olan milletvekillerinin, kendi kanunları bulunmamaktadır. Milletvekillerinin görev, hak ve sorumluluklarını ilgilendiren kanunlar, mevzuatımıza dağıtılmış vaziyettedir. Bu durumu ortadan kaldırmak gayesiyle tüm kanunlar gözden geçirilerek 25 ayrı kanunda milletvekillerinin görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler tespit edilmiştir. Değişik tarihlerde, ayrı ayrı kanun başlıkları altında yapılan bu düzenlemelerin tek bir kanun metnine dönüştürülmesi gerekmektedir. Böylece milletvekilleriyle ilgili mevzuat dağınıklığı da ortadan kaldırılmış olacaktır. Ayrıca mevzuat dağınıklığının uygulamada ortaya çıkardığı çelişkilerin giderilmesi ve milletvekillerinin hakları ve yükümlülüklerine ilişkin kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilenmesini temin etmek için Milletvekili Kanunu yapılması elzemdir. Bu kanunun çıkarılması önemli bir eksikliği giderecektir."

Muhabir: Meltem Öztürk

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İçtüzükİsmail KahramanPolitika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5