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TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'dan ayrıldı

İSLAMABAD (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarını tamamlayarak, yurda dönmek üzere Pakistan'dan ayrıldı.İkamet ettiği oteldeki heyetler arası görüşmelerin ardından Faysal Camisi'ni ziyaret eden Kahraman, buradan Nur...

TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'dan ayrıldı

İSLAMABAD (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarını tamamlayarak, yurda dönmek üzere Pakistan'dan ayrıldı.

İkamet ettiği oteldeki heyetler arası görüşmelerin ardından Faysal Camisi'ni ziyaret eden Kahraman, buradan Nur Han Askeri Havalimanı'na geçti.

TBMM Başkanı Kahraman'ı, havalimanından, Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanı ve Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Pervez Malik, İslamabad Büyükelçisi Babür Girgin ile büyükelçilik görevlileri uğurladı.

Kahraman ile birlikte Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Türkiye'ye gitti.



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Faysal CamisiPakistanTBMMTBMM Başkanı İsmail Kahraman
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