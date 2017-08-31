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TBMM Başkanı Kahraman Rize'de

- Kahraman, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Rize'ye geldi

TBMM Başkanı Kahraman Rize'de

RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurban Bayramı dolayısıyla Rize'ye geldi.

Kahraman'ı Trabzon Havalimanında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Fevzi Gümrükçüoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Karayolu ile Rize'ye geçen Kahraman, İyidere ilçesinde ise AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar tarafından karşılandı. Karaman, burada bir süre ilçe esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra yol güzergahında bulunan Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde kısa süre incelemede bulunan Kahraman'ı, İkizdere ilçe girişinde kalabalık bir topluluk karşıladı. Kahraman, selamlaştığı vatandaşların bayramlarını tebrik ettikten sonra evine geçti.

Meclis Başkanı Kahraman'ın, Kurban Bayramı'nı ilçede dinlenerek geçirmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
(TBMM) Başkanı İsmail KahramanRize
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