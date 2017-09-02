Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

TBMM Başkanı Kahraman Rizelilerle bayramlaştı

- Kahraman: - "Türkiye'miz layık olduğu ve mecbur olduğu noktaya ulaşacaktır. Engellemelere rağmen yola devam edeceğiz ve çok iyi, güzel günlere ulaşacağız"

TBMM Başkanı Kahraman Rizelilerle bayramlaştı

RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye'miz layık olduğu ve mecbur olduğu noktaya ulaşacaktır. Engellemelere rağmen yola devam edeceğiz ve çok iyi, güzel günlere ulaşacağız." dedi.

Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize Sahil Parkı'nda, Rize Valiliği ve Rize Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Halk Bayramlaşma Töreni'ne katıldı.

Kahraman, bayramlaşma töreninin ardından Bak ile vatandaşlara yemek ikram etti.

Burada yaptığı konuşmada bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olduğunu belirten Kahraman, İslam ükelerinin bayramını tebrik etti.

Kahraman, "Kurban Allah'a yaklaşmaktır. Cenabı Hak çok iyi günlere bizleri ulaştıracaktır inşallah. Kanayan yaralar var, Arakan ve diğer yerler gibi. Bizim gönül coğrafyamızda. Hepsi bizim önderliğimizi bekliyor. İnşallah Türkiye'miz layık olduğu ve mecbur olduğu noktaya ulaşacaktır. Engellemelere rağmen yola devam edeceğiz ve çok iyi, güzel günlere ulaşacağız." diye konuştu.

Kahraman, dayanışma içerisinde birlik olmaları gerektiğine değindi.

Bak, törenin ardından Rize Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy'un babası Mustafa Arısoy'u ziyaret ederek ailesine acil şifa diledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşık BakOsman Aşkın BakRizeTBMM Başkanı İsmail Kahraman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5