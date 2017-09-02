TBMM Başkanı Kahraman Rizelilerle bayramlaştı

RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye'miz layık olduğu ve mecbur olduğu noktaya ulaşacaktır. Engellemelere rağmen yola devam edeceğiz ve çok iyi, güzel günlere ulaşacağız." dedi.

Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize Sahil Parkı'nda, Rize Valiliği ve Rize Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Halk Bayramlaşma Töreni'ne katıldı.

Kahraman, bayramlaşma töreninin ardından Bak ile vatandaşlara yemek ikram etti.

Burada yaptığı konuşmada bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olduğunu belirten Kahraman, İslam ükelerinin bayramını tebrik etti.

Kahraman, "Kurban Allah'a yaklaşmaktır. Cenabı Hak çok iyi günlere bizleri ulaştıracaktır inşallah. Kanayan yaralar var, Arakan ve diğer yerler gibi. Bizim gönül coğrafyamızda. Hepsi bizim önderliğimizi bekliyor. İnşallah Türkiye'miz layık olduğu ve mecbur olduğu noktaya ulaşacaktır. Engellemelere rağmen yola devam edeceğiz ve çok iyi, güzel günlere ulaşacağız." diye konuştu.

Kahraman, dayanışma içerisinde birlik olmaları gerektiğine değindi.

Bak, törenin ardından Rize Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy'un babası Mustafa Arısoy'u ziyaret ederek ailesine acil şifa diledi.