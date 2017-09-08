TBMM Başkanı Kahraman Trabzon'da

TRABZON (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye'miz önüne konan engelleri aşacak, tuzakları bozacak ve inşallah tarihi misyonuna uygun noktalara ulaşacaktır." dedi.

Trabzon Valiliğini ziyaret eden Kahraman, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çelik ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Polis tören mangasını selamlayan Kahraman'a valilik personeli çiçek takdim etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kahraman, Vali Yavuz’dan kentteki yatırımlar ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kahraman, ziyaret anısına Yavuz'a vazo hediye etti. Yavuz ise Kahraman'a bakır ibrik ile ebru ve hat sanatının bir arada bulunduğu tablo takdim etti.

- "Kökü olmayan ağaç olur mu?"

Kahraman, daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.

Kahraman, buradaki anı defterine şunları kazdı:

"Kurban Bayramı dolayısıyla geldiğim bölgemden İstanbul'a hareketimden önce uğradığım Trabzon Büyükşehir Belediyesinde gördüğüm yakınlık dolayısıyla memnuniyetimi ifade etmek isterim. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun tecrübesi ve olgunluğuyla Trabzon'umuza bir çok katkı sağlayacağı muhakkaktır. Kendisine ve şahsında çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Türkiye'miz önüne konan engelleri aşacak, tuzakları bozacak ve inşallah tarihi misyonuna uygun noktalara ulaşacaktır. Perdenin ardı perde, perdenin ardı perde... Her engel aşıldıkça hedef daha ileride... Cenab-ı Hak nice hizmetler buyursun."

Gümrükçüoğlu, Kahraman'a makamında bulunan Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın portreleri hakkında bilgi sundu.

Kahraman, Gümrükçüoğlu'nun, Yavuz Sultan Selim'in portresinin aslına uygun olmadığının bazılarınca iddia edildiğini ancak doğruluk derecesini tam olarak bilemediğini dile getirmesi üzerine, "Benzediği muhakkak çünkü kulağında küpesi yok. Şah İsmail'dir küpeli. Yavuz küpeli değildir." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, portrelerin 2004 seçiminden önce de Trabzon Belediyesinde makamda asılı olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz seçimi kaybedince, dedelerimizin tabloları kaldırılıp arşive atıldı. 2009'da sizlerin tensip ve gayretleriyle Allah'ın lütfuyla Trabzon Belediye Başkanlığını AK Parti olarak kazandık. Hatırlarsınız, rahmetli Tenzile annemiz de Trabzon'u sorduğunda, kaybettiğimizi öğrenince çok üzülmüştü... İlk vazife günümüzde arşivden bunları silerek yerlerine yerleştirdik. Cumhurbaşkanımız o dönem bizi tebrik etmek için aradı, çok memnun olmuştu. Biz de ona tek bir şey arz ettik, 'artık Trabzon Tenzile annemizin.' dedik. "

Kahraman, Gümrükçüoğlu'nun sözleri üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Kökü olmayan ağaç olur mu? Saksıdaki bir ağaç ne kadar yaşar? Bizim kökümüz var. Söğüt'te bir fidan dikildi, çınar oldu yayıldı, üç kıtaya hizmet etti, dev oldu. İşte onu sağlayan dedelerimizdir. 'Benim dedem yoktur.' demek cahilliktir. İlmin sonu yok, inşallah bu cehalet son bulur, hepsi hakiki duygulara kavuşurlar. Tarih hassasiyetinizi tebrik ediyorum."

Gümrükçüoğlu, Kahraman'a teşrifleri dolayısıyla gümüş telkariden hazırlanmış ibrik ile tespih armağan etti.

Kahraman ise Gümrükçüoğlu'na günün anısına kahve fincan takımı hediye etti.