TBMM Başkanı Kahraman’dan eski ve yeni vekillere iftar daveti

TBMM (AA) - YILDIZ AKTAŞ - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, 14 Haziran Çarşamba günü Mecliste vereceği iftar için 2 bin 500’ü eski olmak üzere yaklaşık 3 bin milletvekiline davetiye gönderildi.

Kahraman, 14 Haziran Çarşamba günü, eski ve yeni tüm milletvekilleri için iftar verecek.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile eski ve yeni milletvekilleri katılacak.

Meclisin Şeref Kapısı girişindeki alanda verilecek iftar yemeği için mevcut milletvekillerinin yanı sıra 2 bin 500 eski milletvekiline davetiye gönderildi. Eski milletvekillerinden 1500’ü davete katılacağını Meclis Başkanlığına bildirdi.

İftar programı için hazırlıklar ise sürüyor. Masalar 8’er kişilik olarak hazırlanacak. Meclis Başkanı Kahraman’ın da oturacağı protokol masası 30 kişilik olarak düzenlenecek. Bu masada, yemeğe katılacak en yaşlı milletvekili de yer alacak.

İftar programında, Mecliste görev yapan imamlar Kuran'ı Kerim okuyacak. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, yemek duasını yapacak.

- Osmanlı geleneği, "diş kirası"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, konuklarına, Osmanlı dönemi geleneklerinden "diş kirası" adı altında, "Gazi Mecliste O Gece" ve Diyanet İşleri Başkanlığının prestij eserlerinden "Kırk Hadis" kitabı ile üzerinde ayet yazılı tabak hediye edecek.

İftarda programında, sazendeler de dinleti sunacak.

Öte yandan, iftar yemeğine katılacak milletvekilleri ile yemekte görevli olacak personelin kullanacağı özel güvenlik kartları da hazırlanacak.