Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

TBMM Başkanlık makamındaki tadilat

- TBMM Başkanvekili Aydın: - "Makamda bulunan eşyalar eskimiş ve yıpranmış olduğundan değiştirilmiş, yapılan tadilatlar TBMM personelinin sanat marifetiyle yapılmıştır"

TBMM Başkanlık makamındaki tadilat

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makam odasında bulunan eşyaların eskimiş ve yıpranmış olduğundan değiştirildiğini, tadilatların "Meclis personelinin sanat marifetiyle" tamamlandığını bildirdi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, TBMM Başkanlık makamında yapılan tadilatlara ilişkin TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesini TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yanıtladı.

Başkanlık makamında hem yabancı ülkelerden gelen en yüksek düzeydeki devlet adamlarının hem de Türkiye'nin en üst düzey protokolünün ağırlandığına dikkati çeken Aydın, "Makamda bulunan eşyalar eskimiş ve yıpranmış olduğundan değiştirilmiş, yapılan tadilatlar TBMM personelinin sanat marifetiyle tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ AtıcıMakamTBMMTBMM Başkanvekili Ahmet Aydın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5