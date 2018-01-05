TBMM Başkanlık makamındaki tadilat

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makam odasında bulunan eşyaların eskimiş ve yıpranmış olduğundan değiştirildiğini, tadilatların "Meclis personelinin sanat marifetiyle" tamamlandığını bildirdi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, TBMM Başkanlık makamında yapılan tadilatlara ilişkin TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesini TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yanıtladı.

Başkanlık makamında hem yabancı ülkelerden gelen en yüksek düzeydeki devlet adamlarının hem de Türkiye'nin en üst düzey protokolünün ağırlandığına dikkati çeken Aydın, "Makamda bulunan eşyalar eskimiş ve yıpranmış olduğundan değiştirilmiş, yapılan tadilatlar TBMM personelinin sanat marifetiyle tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.



