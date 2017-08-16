TBMM Başkanvekili Aydın: Batılı ülkelerin teröre desteğini çekmesi gerekiyor

ADIYAMAN - (AA) TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Eğer dünyada barış, kardeşlik ve huzur istiyorsak en başta Batılı ülkelerin teröre desteğini çekmesi gerekiyor." dedi.

Aydın ve beraberinde AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara ile İbrahim Halil Fırat, Adıyaman İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Aydın, terörün bir insanlık suçu olduğunu, bütün dünya ülkeleri ve liderlerin hep ifade ettiğini bildirdi.

"Batının terör örgütlerine silah ve her türlü desteği verdiklerini biliyoruz"

Söz konusu terörle mücadele olduğunda dünyada ciddi bir samimiyetsizlik olduğuna işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerini maşa olarak başka ülkelere kullanan güçlü ülkeler ve bir takım kuruluşlar var. Türkiye, aynı anda PKK, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle aynı anda etkili ve kararlı mücadele veriyor. Kimden gelirse gelsin kime karşı işlenirse işlensin terörün, dini, dili olmaz. Terör, terördür. Herkes tarafından aynı oranda teröre karşı samimi bir duruş beklemek bizim hakkımızdır. Baktığımızda, Almanya, Amerika ve dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'ye karşı terör eylemine bulaşmış, terörle Türkiye'yi adeta hizaya getirmeye çalışan bir takım terörist unsurların o ülkelerde cirit attığını görüyoruz. Terör örgütlerinin elebaşlarıyla o ülkelerde eylem ve mitingiler yapılıyor. Batının terör örgütlerine kucak açtığını biliyoruz. Irak ve Suriye başta olmak üzere bir takım terör örgütlerine ciddi manada silah desteği başta olmak üzere her türlü desteği verdiklerini biliyoruz. Artık terörü beslemeyi bıraksınlar. Eğer dünyada barış, kardeşlik ve huzur istiyorsak en başta batılı ülkelerin teröre desteğini çekmesi gerekiyor."

Almanya'da pek çok FETÖ terör örgütü üyesi unsurların olduğunu aktaran Aydın, yaklaşık 4 bin 500 PKK terör örgütü mensubunun da Türkiye tarafından defalarca talep edildiğini anımsattı. Aydın ancak Batılı ülkelerin, Türkiye'de teröre destek olan vatandaşlarıyla ilgili hukuki bir işlem yapıldığında ayağa kalktığını kaydetti.

Muhabir: Kemal Karagöz