TBMM Başkanvekili Hamzaçebi Trabzon'da:

TRABZON (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Akif Hamzaçebi, "Türkiye Cumhuriyeti terör karşısında sınanmış test edilmiş bir devlettir. Bu konudaki mücadelede biz devletimizin, hükümetimizin her zaman için yanında oluruz." dedi.

Hamzaçebi, ziyaret ettiği Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile bir süre sohbet etti. Ardından CHP İl Başkanlığına geçen Hamzaçebi, İl Başkanı Turgay Güngör ve partililerle bir araya geldi.

Hamzaçebi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Eren Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunacağını belirterek, "Bütün Türkiye'nin tanık olduğu gibi 15 yaşındaki gencimiz, PKK tarafından acımasız bir şekilde katledilmiştir. Eren yavrumuzun acısı hala yüreğimizdedir. O acıyı hala yaşıyoruz, hissediyoruz. Aileyi kucaklayacağız. Eren bütün Türkiye'nin evladıdır. Gönüllerimizde yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Bütün terör örgütlerini milletçe lanetlediklerini vurgulayan Hamzaçebi, terörün başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Hamzaçebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin terör karşısında sınanmış, test edilmiş bir devlet olduğunu kaydederek, bu konudaki mücadelede devletin, hükümetin her zaman için yanında olacaklarını söyledi.

- "Siyasetteki bu üslubun yumuşaması gerekir"

Siyasetin her şeyin çözümü olduğunu ifade eden Hamzaçebi, "Şu anda Türkiye'deki siyasete hakim olan dil iyi değil. Gerginleştirici bir dil. Siyasetteki bu üslubun yumuşaması, bu gerginliğin sona ermesi gerekir. Gerginlik kutuplaşma demektir. Kutuplaşma, toplumsal bağlarımızın zayıflaması, dayanışmanın çökmesi demektir. Şüphesiz ki hiç kimse niyet etmiyor ama kullanılan dil, şu andaki ortam, atmosfer bunu getirmiştir. Bunu aşmalıyız, aşmak zorundayız." diye konuştu.

"Türkiye'nin normalleşmesi gerekir. Normalleşmeye ihtiyacımız var." diyen Hamzaçebi, bunun için FETÖ ile mücadele kararlılığından asla vazgeçmeden, olağanüstü halin sona ermesi gerektiğini, bunun, ekonomideki dengelerin de kurulması açısından zorunlu olduğunu savundu.

Hamzaçebi, FETÖ ile mücadelenin son derece önemli olduğunu, bu mücadelenin olağanüstü hal sona erdirilip de devam ettirilebileceğini belirtti.

Karşı tarafı suçlayan, karşı tarafı yasalar karşısında suçlu göstermeye yönelik siyasi açıklamalardan kaçınılması gerektiğini kaydeden Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, sanki bir suç işlemiş gibi itham etmeyi, demokrasimizin selameti açısından, ülkemizin birliği, beraberliği, demokratik bir ortamı gerçekleştirebilmek hedefine ulaşmak açısından hiç doğru bulmuyorum. Bundan vazgeçmek gerekir. İnanıyorum ki Türkiye bunları başaracaktır. Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım tamdır. Hiç şüphe etmiyorum. Türkiye en güzel şeyleri başaracaktır, bütün sorunlarını aşacaktır."

- "Bunlar doğru değil, demokrasimize zarar verir"

Bir gazetecinin, "Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik ithamlar var, kamuoyunda sanki bazı şeylere zemin hazırlanıyor gibi bir algı oluştu" ifadesi üzerine Hamzaçebi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Kılıçdaroğlu anamuhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisinin lideridir. Değil sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin herhangi bi̇r mi̇lletveki̇li̇ni̇n sözü edi̇len türde bir suçu işlemesi mümkün değildir. Bunun konuşulması bile bir talihsizliktir. Bunu asla doğru bulmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yasalar karşısında herkes eşittir, bir kimsenin genel başkan olması, milletvekili olması kimseye bir ayrıcalık sağlamıyor ama hiç kimsenin de sahip olduğu unvanlara sığınarak bir açıklama yaptığını, bir şeylerden kaçındığını ben görmüyorum. Bu iddiaları ben reddediyorum. Bunlar doğru değil, bunlar demokrasimize zarar verir. Yapılması gereken gerilimi yükseltmek değil, gerilimi düşürmektir. Türkiye'yi normalleştirmektir. Buna ihtiyacımız var. Ben bütün siyasilerin böyle bir üslubun içinde olması gerektiğini diliyorum. Bu ülkemizin demokrasimizin geleceği açısından gereklidir."

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu olduğunu ve Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldığını hatırlatan bir gazetecinin sorusu üzerine Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisinde FETÖ'cü aramak bir siyasal fantezidir. Bunu asla kabul etmiyorum ancak şunun ortaya çıkması lazım. Türkiye Cumhuriyeti FETÖ ile büyük bir mücadele yürütüyor. Çok önemli bir mücadele yürütülüyor ve bu mücadelenin başarıya ulaşması, demokratik, laik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından şarttır ancak bu mücadeleyi yaparken, sadece belli kurumlarda FETÖ'cü arayıp da belli̇ kurumlarda aramamayı ben anlayabilmiş değilim. FETÖ'nün iş dünyasındaki ayağı ortaya çıkarılıyor. FETÖ'nün medyadaki ayağı ortaya çıkarılıyor, FETÖ'nün kamu yönetimindeki ayağı ortaya çıkarılıyor, FETÖ'nün yargıdaki, üniversitedeki, sivil toplumdaki bütün ayakları ortaya çıkartılıyor ama henüz daha bir siyasi ayak ortaya konulabilmiş değildir. Gönül ister ki bu ayak çok ciddi şekilde ortaya konulabilsin. Bu ayak konulabilirse Türkiye gerçekten FETÖ ile mücadelede hedefine ulaşmış olacaktır."

Hamzaçebi, Akaydın hakkındaki soruşturmaya ilişkin, "Burada Sayın Akaydın'a yönelik soruşturma ya da diğer bazı milletvekillerimize yönelik FETÖ yakıştırmasıyla yapılan soruşturmaları ben demokrasimiz açısından olumlu bulmuyorum. Sayın Akaydın'ın konuşmasını eleştirebilirsiniz, Sayın Akaydın'ın konuşmasında katılmadığınız cümleler olabilir, mümkündür. Maksadı aşan ifadeler olabilir ama buradan bir FETÖ üyesi yaratmak yanlıştır. Bunlar doğru değildir, zorlamadır." değerlendirmesinde bulundu.

- 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehadeti

Hamzaçebi, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'e ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Eren Bülbül evladımızın annesinin, o yüreği yanan annenin yakınmalarını, şikayetlerini bütün Türkiye dinledi. İçişleri Bakanlığımızın da 'Bu konuda bir ihmal var mı?' yönünde açtığı bir soruşturma olduğunu basındaki haberlerden görüyoruz. Yapılması gereken bu soruşturmanın sonucunu beklemektir. Orada Eren evladımız şehit olmuştur, yine bir Silahlı Kuvvetler mensubu astsubayımız şehit olmuştur, yaralı polisimiz vardır. Bunların hepsi yüreğimizi yakıyor. Bugün onları konuşmanın zamanı değil bence. Gelecekte parlamentoda yapılması gereken bir şey varsa elbette bunlar yapılır ama bugün taziye ziyareti için buradayım."



