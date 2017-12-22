TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Petek:

TBMM (AA) - TBMM'de kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "Bazı bilgi ve belgelerin muhalefet partilerinden gizlendiği şeklindeki iddialar tamamen yalan haberdir." dedi.

Petek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bazı belgelerin komisyonun muhalefet partisine mensup üyelerine verilmediği yönündeki haberle ilgili açıklama yaptı.

Komisyonun 4 Ekim 2016'da kurulduğunu, Anayasa ve İçtüzük'e uygun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Petek, 4 Ocak 2017'de görevini tamamladığını, 12 Haziran 2017'de de komisyon raporunun TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

Komisyonun iktidar ya da muhalefet mensubu tüm üyelere, isteyen bütün milletvekillerine, takip etmek isteyen herkese ve basın mensuplarına açık bir çalışma yürüttüğünü aktaran Petek, toplantı tutanaklarının tamamının TBMM'nin resmi internet sitesindeki ilgili bölümde yer aldığını bildirdi.

Petek, Komisyonun faaliyetlerinin tüm süreçlerinin üyelere ve ilgili kişilere aktarıldığını dile getirerek, "Komisyon raporumuzun TBMM Başkanlığına sunulmasından aylar sonra 'Bazı belgeler muhalefet üyelerinden saklandı' şeklindeki haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." diye konuştu.

- "Komisyon üyelerinden böyle bir itiraz gelmedi"

Bugüne kadar hiçbir komisyon üyesinden, talep edilen bilgi ve belgelerin kendilerine ulaşmadığı yönünde bir başvuru ya da itiraz gelmediğini vurgulayan Petek, Komisyonun yargısal bir çalışma yapmadığının da altını çizdi. Petek, şöyle konuştu:

"Bugün basında yer alan bazı bilgi ve belgelerin muhalefet partilerinden gizlendiği şeklindeki iddialar tamamen yalan haberdir. Komisyonumuzun raporundan en fazla, komisyon çalışmaları ile ipliği pazara çıkarılan, ihanetinin boyutları belgelerle, yapılan konuşmalarla deşifre edilen FETÖ/PDY rahatsız olmuştur. Hangi kaynaklardan servis edildiğini tahmin ettiğimiz bu tip haberler bilelim ki ülkemize, milletimize karşı, hiçbir parti ayrımı yapmadan girişilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yapanların emellerine hizmet etmektedir. Komisyonumuzun çalışmaları baştan sona objektif ilkelere, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygundur. Hiç kimseden gizlenen, saklanan bir belge de yoktur. Bu nokta da muhalefet partilerimiz dahil hiç kimseden bir eleştiri gelmemiştir."

Petek, komisyon üyeleri ve uzmanlarının yer aldığı elektronik posta grubuna yapılan gönderimlerin ekran görüntülerinden oluşan bazı belgeleri de basın mensuplarına dağıttı.

- "İsteyen raporu bastırıp kitap haline getirebilir"

Petek, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Komisyonun CHP'li üyesi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında kürsüden komisyon raporunu gösterdiğini, kendilerine bile henüz gönderilmeyen bu raporun neden Soylu'da olduğu yönünde eleştirilerinin bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Petek, şunları söyledi:

"Biz Komisyon olarak raporumuzu örnek baskısıyla TBMM Başkanlığımıza 12 Haziran 2017'de teslim ettik. Dijital ortamda bütün basın mensuplarına da verdik. Bu raporun herhangi bir gizliliği yok. Dolayısıyla isteyen dijital ortamdan bu raporu bastırıp kitap haline getirebilir. Rapor sizlerde de var, isteyen istediği şekilde fiziki ortamda bastırabilir, kullanabilir."

Petek, bir başka soruyu yanıtlarken de haberle, Komisyonla ilgili olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Dört siyasi partinin ortak önergeleriyle kurulan bir komisyonun raporunu, yanlış bir mecraya çekmek, farklı algılar oluşturmak herhalde FETÖ'nün çalışmaları arasındadır. Şimdiye kadar karalamak için çamur at izi kalsın kabilinden pek çok saldırılar, iftiralar oldu ama güneş balçıkla sıvanmıyor. Raporumuz şeffaf bir şekilde ortada." diye konuştu.



