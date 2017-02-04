TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan: Mevcut sisteme siyaset biliminde bulunabilmiş isim yok

MALATYA (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, "Askeri rejimlerin ortaya koyduğu, köhne ideolojik yaklaşımların beslendiği anayasalara elveda demeyeceksek, üzerinde mutabık kalacağımız tam teşekküllü bir anayasadan da söz etmek mümkün olamazdı." dedi.

Özhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Malatya İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, yeni anayasanın Meclisten geçmesi için mutabakat zeminine ihtiyaç olduğunu söyledi.

AK Parti'nin hiçbir zaman mutabakattan kaçmadığını belirten Özhan, "Bizi eski Türkiye'ye anayasa anlamında elveda demeyeceksek, eski Türkiye defterini kapatmayacaksak, 80 yıldır Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmamış, içi boş kavgalar ve kısır döngüden başka hiçbir ortaya çıkarmamış, askeri rejimlerin ortaya koyduğu, köhne ideolojik yaklaşımların beslendiği anayasalara elveda demeyeceksek, üzerinde mutabık kalacağımız tam teşekküllü bir anayasadan da söz etmek mümkün olamazdı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimimin Nisan 2007'de vesayet odakları tarafından kirletilerek tıkandığını kaydeden Özhan, "Onlar milletin temsilcilerinin Mecliste cumhurbaşkanını seçme ihtimaline dahi tahammül edemediler. Rezalet üstüne rezalet çıktı. Hatırlayın, bir 367 kepazeliği çıktı. Ardından sağdan, soldan bildiriler havada uçuştu. Mecliste olmadık ayak oyunları ortaya çıktı. Son tahlilde ortaya bir şey daha çıktı. Milletimiz 'Cumhurbaşkanını ben seçerim' dedi." ifadelerini kullandı.

"Mevcut sisteme siyaset biliminde bulunabilmiş isim yok"

Şu anki mevcut sistemin tanımının yapılmasının imkansıza yakın bir şey olduğunu belirten Özhan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ismini vermeden, şu anki cari sistemin yapısını, dünyanın farklı yerlerindeki siyaset bilimi hocalarına sorsanız, 'Dünyanın bir yerinde böyle bir sistem var, ülkeyi yönetenler şöyle şöyle seçiliyor, erkler şu şekilde, yetki ve sorumlulukları şunlar. Bu sisteme ne denir?' derseniz, emin olun en sonunda verecekleri isim parlamenter sistem olur. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim, buna henüz siyaset biliminde bulunabilmiş bir isim yok. Kısaca siz buna ucube yapı deyin."

Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti İlçe Başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Muhabir: Orhan Yoldaş