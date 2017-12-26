TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığındaki Türk heyetinin Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile bir araya geldiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyahya, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Komisyonu heyetini başbakanlık binasında kabul etti. Görüşmede, Ulusal Halk Meclisi Dışişleri ve İşbirliği Komisyonu Başkanı Abdulhamid Si Afif ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy da hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Türk heyeti dün de Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Buhacca ve Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ile bir araya gelmişti.