Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Cezayir'de

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır başkanlığındaki heyet, Cezayir Başbakanı Uyahya ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığındaki Türk heyetinin Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile bir araya geldiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyahya, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Komisyonu heyetini başbakanlık binasında kabul etti. Görüşmede, Ulusal Halk Meclisi Dışişleri ve İşbirliği Komisyonu Başkanı Abdulhamid Si Afif ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy da hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Türk heyeti dün de Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Buhacca ve Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ile bir araya gelmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Volkan Bozkır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5