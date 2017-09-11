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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'in kabulü

- Güvenç, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'u kabul etti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'in kabulü

TBMM (AA) - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'u kabul etti.

Büyükelçilik görevine 7 hafta önce başlayan Innes-Brown ile Meclisteki makamında görüşen Güvenç, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile kısa bir süre önce Avustralya'yı ziyaret ettiğini anlattı.

Güvenç, Avustralya'nın çok güzel bir ülke olduğunu dile getirerek, bu gezide yapılacak çok iş olduğunu gördüklerini söyledi.

Büyükelçi Innes-Brown da Güvenç'e, sıcak karşılama için teşekkür etti. Göreve yeni geldiğini, hükümetin farklı birimleriyle ilişkiler kurmak istediğini belirten Innes-Brown, önemli alanlardan birinin de Meclisler arası ilişkiler olduğunu dile getirdi. Innes-Brown, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra Meclisler arası ilişkileri de bugün konuşmak istediğini söyledi.

Innes-Brown, birkaç hafta içinde resmi amaçla Avusturalya'dan bir Meclis heyetinin Türkiye'ye geleceğini bildirerek, "Bu vesileyle sizlerle ve komisyon üyeleriyle de her iki tarafında ortak ilgi alanlarıyla ilgili olarak görüşmek isteyecekler. Genel olarak ikili alanlarda ilişkilerimiz daha da iyiye gidiyor. Özellikle güvenlik ve terörizmle mücadelede işbirliği alanlarında. Avusturalya, bu anlamda Türkiye'den gördüğü işbirliğine minnettardır." dedi.

-İran'da büyükelçilik yaptı, İstanbul'da evlendi

Komisyon Başkanı Güvenç de Innes-Brown'a, yeni görevinin hayırlı olmasını, Ankara ve Türkiye'yi sevmesini temenni etti.

"Daha önce Türkiye'de bulundunuz mu?" diye soran Güvenç'e Innes-Brown, "Daha önce İran'da büyükelçilik görevinde bulundum. Türkiye'nin doğu bölgelerinde bulundum. 4 yıl önce de İstanbul'da evlendim." karşılığını verdi.

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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes BrownTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç
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