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TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısı (2)

- MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "İnşallah bugünkü toplantı, her ne kadar bir sonuç çıkmadı gibi görünse de en azından parti gruplarının ana esaslar itibarıyla tutumunu belirginleştirmesi bakımından da faydalı olmuştur"

TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısı (2)

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İnşallah bugünkü toplantı, her ne kadar bir sonuç çıkmadı gibi görünse de en azından parti gruplarının ana esaslar itibarıyla tutumunu belirginleştirmesi bakımından da faydalı olmuştur." dedi.

Akçay, TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçtüzük çalışması için herhangi bir komisyonun kurulmasının söz konusu olmadığını belirterek, bütün siyasi parti gruplarının, bu konuda kendi çalışmalarını yapacaklarını ifade etti.

Anayasa değişikliği gereğince İçtüzük değişikliğinin de 6 ay içerisinde yapılması gerektiğini anımsatan Akçay, şöyle devam etti:

"Hem yeni anayasa değişikliğine uyum için İçtüzük değişikliğinin yapılması gerekiyor hem de bugüne kadar 2008, 2011, 2015 yıllarında gruplar halinde birlikte yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen birikimin ve tecrübenin de değerlendirilmesinde biz MHP olarak fayda görüyoruz. Bu İçtüzük değişikliğine yeni anayasa değişikliğinin ruhuna uygun ve en iyi şekilde katkı yapacağımızı ifade ediyoruz."

"Uyum dışında da grup önerilerinin sınırlandırılması, konuşma süreleri gibi başka konular gündeme gelirse, MHP buna nasıl bakar?" sorusu üzerine Akçay, MHP olarak gerek İçtüzük konusunda, gerekse diğer her türlü kanun konusunda belli ilkelere sahip olduklarını dile getirdi.

Yeni anayasa değişikliğiyle kuvvetler ayrılığının daha belirgin bir hale geldiğine değinen Akçay, bu değişikliğin ruhuna uygun bir şekilde, TBMM'nin ve demokrasinin güçlendirilmesi, Meclisin daha etkin ve verimli çalışması için düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Zamanın da verimli kullanılmasını isteyen Akçay, şunları kaydetti:

"Özellikle bütün parti grupları tarafından kabul edilen bir gerçektir ki bir zaman kaybı söz konusu olabiliyor. Onlar teknik hususlardır. O konularda uzlaşma sağlayabileceğimizi ümit ediyoruz. Ama burada eski alışkanlıklarla düşünmeyi terk etmek gerekiyor. Çünkü iktidar, muhalefet ayrımı da daha flu hale gelecek, komisyonların daha etkin hale gelmesi gerekir. O nedenle grup önerilerinin konuşmalarında, konuşma sürelerini ve sayılarını bu çerçevede değerlendirmek lazım. İnşallah bugünkü toplantı, her ne kadar bir sonuç çıkmadı gibi görünse de en azından parti gruplarının ana esaslar itibarıyla tutumunu belirginleştirmesi bakımından da faydalı olmuştur."

(Sürecek)

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