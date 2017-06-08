TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısı (3)

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "CHP ve HDP'nin TBMM'de yapılacak İçtüzük değişikliği konusunda herhangi bir yaklaşımda veya bir komisyonda bulunmaları yönünde irade beyanları olmamıştır." dedi.

Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Referandumla kabul edilen anayasa gereğince altı ay içerisinde Meclisin hem İçtüzüğünü değiştirmesi hem de uyum yasalarını yapması zarureti olduğunu dile getiren Elitaş, yaptıkları görüşmede CHP ve HDP'nin Mecliste yapılacak İçtüzük değişikliği konusunda herhangi bir yaklaşımda veya bir komisyonda bulunmaları yönünde irade beyanları olmadığını bildirdi.

Mustafa Elitaş, CHP genel başkan adaylarından birisinin bir televizyon programında yaptığı açıklamanın çok önemli olduğunu belirterek, YSK'nın mühürsüz oy pusulalarına ilişkin aldığı kararın CHP genel başkanlığı tarafından 167 bin sandık kurulundaki müşahitlere ve Türkiye'deki bütün CHP ilçe başkanlığı görevlilerine mesaj yoluyla gönderildiğini ifade etti. Gönderilen mesajda, "YSK, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş oy pusulalarının kullanıldığı oyları geçerli saymıştır. Hiçbirine itiraz etmeyeceksiniz." denildiğini aktaran Elitaş, 167 bin sandığın hiçbirinde mühürsüz oylarla ilgili itiraz yapılmadığını vurguladı.

Elitaş, "Mağlubiyeti yok sayabilmek, ezikliğini üstünden atabilmek için Sayın Kılıçdaroğlu, maalesef 367 garabetinde olduğu gibi mühürsüz oy pusulası garabeti içine düşmüştür." diye konuştu.

İçtüzük değişikliği konusunda her partinin kendi teklifini getireceğinin anlaşıldığına işaret eden Elitaş, kendi tekliflerine diğer partilerin katkı sağlamasını istedi.

- "Çalışmalara bugünden itibaren başlıyoruz diyebiliriz"



Teklifin, ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine Elitaş, daha önceki "centilmenlik komisyonları" gibi bir komisyon kurulur ümidi ile bir çalışma yapmadıklarını, ancak İçtüzük konusunda hazırlık çalışmalarının olduğuna işaret etti.

Elitaş, toplantıda HDP ve CHP'nin bu konuya ilgili yaklaşmadığını, daha farklı önceliklerinin olduğunu gördüklerini belirterek, "Sayın Başbakanımıza ve Grup Başkanımıza konuyu intikal ettireceğiz, arz edeceğiz. Onun talimatları doğrultusunda İçtüzük çalışmalarına bugünden itibaren başlıyoruz diyebiliriz." dedi.

Mustafa Elitaş, Meclisin etkin ve verimli çalışması için İçtüzük'te uygulanmayan, uygulansa dahi yanlış uygulanan maddeler olduğunu, o konuların değiştirilmesi gerektiğini ve bu konuyu partilerinin yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra bir karar verebileceklerini düşündüğünü bildirdi.

Bir gazetecinin, "MHP'nin desteğini ister misiniz?" sorusu üzerine Elitaş, şu yanıtı verdi:

"Bütün partilerin desteğini isteriz. Anayasayı birlikte inşa eden iki siyasi partinin 2019 tarihinde uygulanacak ve TBMM'nin etkin ve verimli çalışması için bu süreçte yapılacak değişikliğe katkı vereceğini umuyorum."

(Sürecek)



