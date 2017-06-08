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TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısı (4)

- HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu: - "Milletvekillerimiz bir yana ülkenin yarısının neredeyse terörist ilan edildiği, OHAL ile yönetildiğimiz bir durumda bizim önceliklerimiz vekillerimizin ve ülkenin serbest kalmasıdır. İçtüzük konuşmak şu anda bir fanteziden öte bir şey değildir"

TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısı (4)

TBMM (AA) - HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Milletvekillerimiz bir yana ülkenin yarısının neredeyse terörist ilan edildiği, OHAL ile yönetildiğimiz bir durumda bizim önceliklerimiz vekillerimizin ve ülkenin serbest kalmasıdır. İçtüzük konuşmak şu anda bir fanteziden öte bir şey değildir." dedi.

Kerestecioğlu, TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısının ardından, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantının grup başkanlarıyla yapılması gerektiğini belirterek, bu amaca ulaşamadıklarını ve Grup Başkanı olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 217 gündür cezaevinde "rehin" tutulduğunu öne sürdü.

"Halkın iradesinin gasp edilmiş olduğu bir ortamda bizim, 16 Nisan meşru olmayan referandumunun sonucunda getirilmek istenen bir İçtüzük değişikliğini konuşacak bir durumumuz yok." diyen Kerestecioğlu, öncelikli olan milletvekillerinin durumu olduğunu belirtti.

Tutuklu bütün milletvekillerinin, "İfade özgürlüğünün gasp edildiğini ve kürsüde kullandıkları sözler nedeniyle cezaevinde bulunduğunu" savunan Kerestecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletvekillerimiz bir yana ülkenin yarısının neredeyse terörist ilan edildiği, OHAL ile yönetildiğimiz bir durumda bizim önceliklerimiz vekillerimizin ve ülkenin serbest kalmasıdır. İçtüzük konuşmak şu anda bir fanteziden öte bir şey değildir. Çünkü Meclis zaten tamamen işlevsizleştirilmiştir. Meclis'i daha işlevsel hale getirmek için bu değişikliğin yapıldığı da aslında bir aldatmacadır. Tabii ki biz demokratik siyaseti her zaman savunmaya ve son kişi kalana kadar bu Meclis'te olmaya, demokratik çözümler için uğraşmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Filiz KerestecioğluHdpTBMM İçtüzüğü
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