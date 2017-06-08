TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısı (5)

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Biz de İçtüzük değişikliği yapılmasından yanayız. Ama İçtüzük'te, muhalefetin sesinin, denetimin daha çok artacağı, iktidarın daha fazla denetlenebileceği bir İçtüzük değişikliğinden yanayız. Meclis televizyonunun, kesintisiz yayınına devam edeceği bir İçtüzük değişikliğinden yanayız." dedi.

Gök, TBMM İçtüzüğü değişikliği toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıdan çıkan sonuca ilişkin bir soru üzerine Gök, "Bugünkü toplantıda açıkçası biz Meclis Başkanı'ndan uzun süre Olağanüstü hal yönetimiyle idare edilen ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerle Meclisin devre dışı bırakıldığı bir ortamda daha bir demokratikleşme ve Meclisin etkinliğinin artırılmasına dönük çabalar içerisinde olmasını ve bir an önce Olağanüstü hal'den, Kanun Hükmünde Kararnamelerden kurtularak, Meclisin etkinliğinin artırılması çalışmalarını beklerdik." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı, bu yaklaşımdan uzak gördüklerini anlatan Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 Nisan'da, YSK'nın, mühürsüz oy pusulasına ilişkin verdiği kararla meşruiyetini yitirmiş bir anayasa değişikliğinin yansıması olan İçtüzük değişikliklerini bir an önce yapma, kaptı-kaçtı anlayışı içerisinde davranıyorlar. Türkiye'nin, bunlardan daha önce, bir an önce demokrasiye ve insan haklarına ihtiyacı var. Biz bu çerçevede Meclis Başkanı'ndan, bu konuda etkin bir çaba göstermesini bekledik. Ama gördüğümüz manzara, Meclis Başkanı bu konulardan çok uzak."

İktidar partisinin, bir an önce İçtüzük değişikliği yapmak istediğini ifade eden Levent Gök, "Biz de İçtüzük değişikliği yapılmasından yanayız. Ama İçtüzük'te, muhalefetin sesinin daha çok artacağı, denetimin daha çok artacağı, iktidarın daha fazla denetlenebileceği bir İçtüzük değişikliğinden yanayız. Meclis televizyonunun, kesintisiz yayınına devam edeceği bir İçtüzük değişikliğinden yanayız." diye konuştu.

Doğal olarak bir mutabakata varamadıklarını belirten Gök, iktidar partisinin kendisinin bir çalışma yapacağının anlaşıldığını ve bu konuların Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğini kaydetti.

"Komisyon ölü mü doğdu?" sorusu üzerine Gök, şunları söyledi:

"Komisyonun zaten çağrılma amacı buna dönüktü. Türkiye'de temel ihtiyaç, yani bir Meclis Başkanı'nın temel ihtiyacı, bir kere Türkiye'nin bir olağanüstü döneminden çıkartılması, parlamenter demokrasinin ve Meclisin işler hale gelmesi olmalıdır. Ama Meclis Başkanı maalesef mesafeli duruyor bu konuya ve dolayısıyla onlar tamamen bütün görüşlerini, referandumdan geçen anayasa değişikliği çerçevesinde İçtüzükte yapılması düşünülen değişikliklere endekslemişler. Biz de konuyu daha büyük, farklı görüyoruz. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi açısından her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Muhalefetin, her kesimin söz hakkının daha da fazla artması ve özellikle iktidarın daha fazla denetlenmesi gerektiğini ifade ettik. Ama bu görüşlerimize, iktidar partisi temsilcisi ve Meclis Başkanı yanaşmadı."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a gönderdiği mektuba tepki göstermesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Gök, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Elitaş, bu konuda niçin cevap verme gereğini duymuş bilmiyorum. Çünkü Meclis Başkanı, Genel Başkanımıza mektup yazdı, Genel Başkanımız da Meclis Başkanı'na cevap verdi. Yani Mustafa Elitaş, kendisini Meclis Başkanı'nın bir boyutunda mı görüyor? Yani ne haddine onun cevap vermesi? Konu, Meclis Başkanı ile Genel Başkanımızın arasında geçen bir konu. Haddini aşmıştır. Tam bir densizlik yapmıştır."

(Sürecek)