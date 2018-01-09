TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Benli:

TBMM (AA) - KADİR KARAKUŞ - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "FETÖ davaları mecrasından koparılmak isteniyor. Sanık ifadeleri gerçeği saptırmak amaçlı, belli bir merkezden yönlendirilmiş gibi genel hatlarıyla aynı. Bu da bize FETÖ'nün hala bu milletin, ülkenin geleceğiyle oynama hayalinin devam ettiğini gösteriyor. Bu yüzden bizim mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." dedi.

Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Silivri'de devam eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının duruşmalarını takip ettiğini belirterek, terör örgütü FETÖ'nün darbe teşebbüsü davalarını takip etmenin, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak açısından önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, darbecilerin de ne kadar büyük bir suç işlemiş olurlarsa olsunlar savunma hakları bulunduğunu ifade eden Benli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların yaklaşık 1 ay boyunca savunmalarını yapacaklarını vurguladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişimi sırasında 34 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 266 kişinin de gazi olduğunu hatırlatan Benli, duruşmalarda, darbe faaliyetine katılan sanıkların pişmanlık duymadıklarını gözlemlediklerini, bunun da ülkesine ihanet eden, kendi vatandaşına tanklarla ateş açan hainlerin nasıl bir psikolojiye sahip olduklarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

- "FETÖ davaları mecrasından koparılmak isteniyor"

Benli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe faaliyetine katılan, vatandaşların üzerine tanklarla ateş edilmesi emrini veren teröristlerin, Cumhuriyet savcılarına verdikleri ifadeleri reddederek, tüm suçlamaları inkar ettiklerine dikkati çekerek, "FETÖ davaları mecrasından koparılmak isteniyor. Sanık ifadeleri gerçeği saptırmak amaçlı, birbirinin aynı olacak şekilde, belli bir merkezden yönlendirilmiş gibi genel hatlarıyla aynı. Aynı cümleleri farklı sanıklardan tekrar tekrar duyuyorsunuz. Bu da bize FETÖ'nün hala bu milletin, ülkenin geleceğiyle oynama hayalinin devam ettiğini gösteriyor. Bu yüzden bizim mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." diye konuştu.

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen, kendini gizleyebilen muvazzaf askerlerin "ben FETÖ mensubuyum" diyerek emniyete teslim olmasının yapılan mücadelenin başarılı ve hainler için çemberin her geçen gün daraldığını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Benli, "Tüm yaşananlara rağmen kendisini, 15 Temmuz'dan sonra bile gizleyebilen teröristler, bu örgütün ne kadar sinsi olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaşanan son olay, FETÖ ile mücadelenin ne kadar girift ve uzun soluklu bir mücadele olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Fatma Benli, izlediği pek çok FETÖ davasında sanıkların her türlü inkar yolunu denediklerine şahit olduğunu hatırlatarak, değerlendirmesinde bulundu:

"Yıllarca terörle mücadele ettiklerini iddia eden sözde subay özde hainler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnen vatandaşları terörist zannettiklerini, kendilerine böyle söylendiğini ve buna inandıklarını söylüyor. Bu hainlere; 'Türkiye bu kadar senedir farklı terör örgütleri ile mücadele ediyor, ne zaman terörle mücadelede tank kullanıldı, tankla insanların üzerine ateş edildi, tankların üzerindeki mitralyözle elinde sadece Türk bayrağı olan kadınlar, gençler tarandı' sormak lazım. Sabaha kadar tankın üstündeki mitralyözle insan tarayan, sabah 'teslim olunacak' emri gelince de 'sabaha kadar bana insan vurdurttunuz, şimdi teslim olmayacağız' dediği iddianamede ve tüm tanık ifadelerinde yer aldığı halde bu kişiler duruşmada her şeyi inkar edebiliyor. Zekamızla alay eden FETÖ’cü hainler şunu bilsin ki 'terörist zannettik' dedikleri vatandaşlar, ne ülkelerini ne de benliklerini 1 dolara satan, bir şarlatana umut bağlayan, rüyalarla avunan bir güruh olmadı, olmayacak."

Türkiye'nin farklı şehirlerinde sürdürülen darbe davalarını, Meclis çalışmalarından fırsat buldukça izlemeye özen gösterdiğini aktaran Benli, 34 vatandaşın şehit düştüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını da yakından takip etmeye çalışacağını, şehit ailelerini haklı davalarında hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını kaydetti.







