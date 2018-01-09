TBMM Karma Alt Komisyonu, kamu denetçisi adayı belirlemek için toplandı

TBMM (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyon, üst komisyonda seçilecek bir kamu denetçiliği için, bir denetçinin üç katı kadar adayı belirlemek üzere toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanvekili AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in başkanlığında toplanan Karma Alt Komisyon'da, Mustafa Özyar'ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak atanmasıyla boşalan kamu denetçiliği kadrosu için yapılan başvurular ele alındı.



Bilen, 106 kişinin kamu denetçisi adayı olmak üzere başvurduğunu ancak şartları uyan 86 kişinin başvurularının alt komisyonca değerlendirmeye alındığını söyledi.

Gizli yapılan oylama sonucunda Hacı Adnan Cengiz, Sadettin Kalkan ve Bilal Özden, kamu denetçisi adayları olarak belirlendi. Alt komisyon, belirlediği 3 adayı, 15 gün içinde üst komisyona bildirecek, üst komisyon da bu adaylar içinden bir kamu denetçisi seçecek.