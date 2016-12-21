TBMM Katip Üyesi CHP Adana Milletvekili Türkmen:

TBMM (AA) - TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana Tuzla'da çadırlarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlar olduğunu, Hükümetin bu duruma en kısa sürede çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Türkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Adana Tuzla'da plastik, kamış ve çadırdan evlerde elektriksiz ve susuz yaşamaya çalışanların fotoğraflarını gösterdi.

Bu vatandaşların çocuklarının eğitim alabilmek için 45 kilometre uzaklıktaki Karataş'a çoğu zaman yürüyerek gitmek zorunda kaldığını anlatan Türkmen, bu koşullarda 50 ailenin yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Ülkenin gündeminin başkanlık sistemine geçiş değil vatandaşların sorunları olması gerektiğini savunan Türkmen, "Türkiyeye başkanlık sistemi geldiğinde bu sorunlar çözülecek mi? Hükümete seslenmek istiyorum; Tuzla'da 12 ay bu ortamda yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını ne zaman çözeceksiniz? Hükümet, Tuzla'da çadır evlerde yaşamak zorunda olan vatandaşların sorunlarına acilen çözüm bulmalıdır." ifadelerini kullandı.