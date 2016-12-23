TBMM'de 2016 yılı böyle geçti

TBMM (AA) - Mecliste 2016 yılına, FETÖ'nün darbe girişimi damga vurdu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe girişimi devam ederken Meclisi açtı. Meclis bombalanırken, Genel Kuruldan, "demokrasiye sahip çıkılması" çağrısı yapıldı; birlik, bütünlük mesajı verildi.

TBMM'de 2016 yılının önemli olayları şöyle:

OCAK:

4 Ocak:

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni anayasa, TBMM İçtüzüğü, bütçe ve reformlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mecliste bir araya geldi.



5 Ocak:

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cuma günleri ile öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesi için Başbakanlık Genelgesi Taslağı hazırlandığını söyledi.

8 Ocak:

-TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni anayasa çalışmaları konusunda AK Parti, CHP, MHP ve HDP genel başkanlarına birer mektup göndererek, oluşturulacak uzlaşma komisyonuna üye vermelerini istedi.

12 Ocak:

- Kendilerini "Barış Anneleri İnisiyatifi" olarak adlandıran bir grup kadın, Mecliste oturma eylemi yaptı.

15 Ocak:

- Yurtdışında yaşayan vatandaşlardan alınan askerlik bedelinin düşürülmesini içeren kanun tasarısı yasalaştı.

25 Ocak:

- Yeni anayasa çalışmalarını yürütecek TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunun üyeleri belirlendi. Mecliste grubu bulunan 4 partiden eşit temsille ve üçer milletvekilinden oluşan komisyonun başkanlığını, TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.

27 Ocak:

- CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan soruşturmayı protesto için milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan kendileri hakkındaki ihbar metnini, Meclis postanesinden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

30 Ocak:

- Terörizmin önlenmesi için gerekli uluslararası iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi için hazırlanan ve Türkiye'nin 28 Mart 2007 tarihinde imzaladığı Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, kabul edilerek yasalaştı.





ŞUBAT:

4 Şubat:

- Anayasa Mutabakat Komisyonu, ilk toplantısını yapmak üzere TBMM Başkanı İsmail Kahraman Başkanlığında toplandı.

9 Şubat:

- Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

10 Şubat:

- Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğu bazı milletvekillerine ait 40 dosya, TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise gelen dosya sayısı 418'e ulaştı.





17 Şubat:

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Dört siyasi partinin sayın genel başkanlarına, yeni bir anayasa yapma yönünde çalışmalara kaldığı yerden devamı konusunda çağrıda bulunuyorum. CHP'nin de bu çağrıya olumlu yanıt vermesini temenni ediyorum. Çalışmalar diğer üç partinin; AK Parti, HDP ve MHP ile devam edebilir." dedi.



- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa masasının hangi şartlarda ortadan kaldırıldığını bildiklerini ifade ederek, "Bu konuda AKP ve Meclis Başkanı, yeniden ve doğru bir pozisyon alırlarsa, o zaman yetkili kurullarımız bunu yeniden değerlendirecektir. Nedir o, parlamenter sistem içinde bir anayasa için biz varız." diye konuştu.



- Anayasa Mutabakat Komisyonu üyesi ve MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, "Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaya devam etmesini arzu etmekteyiz." dedi.



- TBMM Genel Kurulunda, Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında yapılan terör saldırısına ilişkin, AK Parti, CHP, HDP ve MHP Grup başkanvekilleri ortak bildiri yayınlanması konusunda görüş bildirdi.





18 Şubat:

- AK Parti, CHP ve MHP'nin TBMM grupları tarafından Ankara'daki terör saldırısına ilişkin hazırlanan ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamacayacaktır." ifadesine yer verildi.



- TBMM Genel Kurulunda, MHP milletvekilleri, terör olaylarını protesto etmek için Genel Kuruldaki sıralarına Türk bayrakları astı.





19 Şubat:



- AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, terör suçundan mahkum olanların mal varlığına el konulabilmesini ve Türk vatandaşlığından çıkarılabilmesini öngören kanun teklifi hazırladı.



23 Şubat:

- Trabzonspor formaları giyerek basın toplantısı düzenleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlara ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin ve Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerinin istifasını isteyerek, "Türk futbolunu kirletenler, dünyaya rezil edenler, bir şehrin futbol kaderiyle ve sabrıyla oynayanlar hesap vermek zorundadırlar." dedi.



24 Şubat:

- MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP'nin olağanüstü kongreye genel başkan tarafından götürülmesini istediklerini ifade ederek, bunun herhangi bir kişi ya da grubu desteklemek için yapılmış bir talep olmadığını, bir demokrasi talebi olduğunu söyledi. Özdağ, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasına ilişkin dilekçeyi de genel merkeze ilettiğini bildirdi.



- TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, 29 kişinin hayatını kaybettiği Ankara'daki terör saldırısının ardından TBMM bünyesinde alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü. Toplantıda, Meclisin güvenliği konusunda TBMM İdare amirlerinin bir araya gelerek rapor hazırlaması ve bunu TBMM Başkanlık Divanı'na sunması kararlaştırıldı.

26 Şubat:



- Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Evet, AK Parti siyasetinin 13 yıllık başarı hikayesinin efsanevi kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan... Ve ben 13 yıllık genel başkanlık görevinden sonra, kurucu liderlikten sonra, parti liderliğini kendisinden, 'vefa kongresi' adını verdiğim ilk olağanüstü kongremizde onurla, delegelerimizin tamamının oyunu alarak, partinin yeni lideri olarak seçildim. Benim liderliğe gelişimde kaset oyunları olmadı, olmayacak." diye konuştu.

MART:

2 Mart:

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yeni anayasa çalışmalarına tekrar başlanmasına ilişkin gönderdiği mektuba cevap yazısı gönderdi.

Kılıçdaroğlu, mektubunda, "Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından başlatılan Başkanlık Sistemi kampanyası, çalışmalarına yeni başlamış komisyonu gölgelemeye dönük bir faaliyet olarak öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa Mahkemesinin Dündar ve Gül'e ilişkin verdiği kararı tanımadığını ifade ederek yerel mahkemeyi bu karara uymamaya davet eden tutumu tartışmanın sadece bir hükümet sistemi tartışması olmadığını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

- AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Mutabakat Komisyonundan sonuç alınamaması halinde kendi anayasa önerilerini Meclise sunacaklarını belirterek, "Öyle sivil demokratik Anayasa yapacağız ki hangi partiden olursa olsun Mecliste milletvekillerimiz bizim önerilerimize destek vereceğine inanıyorum." dedi.

3 Mart:



- MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, terörle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, partisinin TBMM Adalet ve Anayasa komisyonları üyelerinin, Karma Komisyonun toplanarak dokunulmazlıkla ilgili fezlekeleri gündemine alması ve görüşmesi için TBMM Başkanlığına müracaat ettiklerini bildirdi.





4 Mart:



- CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "bir milletvekilinin, odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, partiden kesin ihracına karar verdi. Nazlıaka, hakkındaki ihraç kararının hukuksuz olduğunu savunarak, "Ancak ben bunu yargıya taşıyarak, tekrar partime dönmeye çalışacağım. Çünkü yanlış hesap Bağdat'tan döner." dedi.

9 Mart:

- HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP'nin İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında "dokunulmazlıklarının kaldırılmasını" içeren fezlekeler TBMM Başkanlığına geldi.





15 Mart:

- AK Parti, CHP ve MHP'nin TBMM Grup başkanlıkları Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ortak deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda, "Hayatını kaybeden bu ülkenin evlatları, hepimizin evlatlarıdır ve onların acısı aileleri, yakınları, sevenleri kadar milletimizin ortak acısıdır. Terör saldırılarının arkasında Türk milletinin birliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne yönelik tarihi emeller vardır. Milli iradeyi temsil etmekten onur duyan bizler, ortak kaderimize ve geleceğimize duyduğumuz derin inançla teröre karşı sergilenen kararlılığa tercüman olmanın ve müşterek acıyı paylaşmanın her türlü siyasi ve ideolojik aidiyetten daha önemli olduğunu ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclisteki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, Kahraman'a bir mektup sunduklarını belirterek, yaşanan terör olayları dolayısıyla TBMM Başkanı'nın inisiyatif almasını istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, soruna çözüm bulmak, sorunun çözümüne katkı vermek için TBMM'nin daha etkin çalışması gerektiği kanısında olduklarını ifade etti.

18 Mart:

- AK Parti'nin Mecliste grubu bulunan siyasi partilere sunduğu anayasa değişikliği teklifine göre, TBMM'deki fezlekelerle ilgili anayasanın "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmü uygulanmayacak.

22 Mart:

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin liderine mektup göndererek, özellikle terör konusunda karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla, 24 Mart Perşembe günü Meclis Başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı için birer grup başkanvekilinin görevlendirilmesini istedi.



- CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, bugün gerçekleştirilen grup toplantısını izledi. Nazlıaka'nın toplantıya katılmasına salondaki bazı partililer tepki gösterdi.



23 Mart:



- MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacağını söyledi.





24 Mart:

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, terör konusunda bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak üzere grup başkanvekilleri 6 saat süren bir toplantı yaptı. TBMM Başkanlığı, toplantıda, grup başkanvekillerinin, partilerinin bakış açıları çerçevesinde görüş ve önerilerini ifade ettiklerini bildirdi.



- TBMM Genel Kurulunda, çocuklara yönelik her türlü istismar iddialarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi ile çözüm yollarının geliştirmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması kabul edildi.

- Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, özel nitelikli kişisel veri sayılacak. Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.





31 Mart:

- AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile dokunulmazlıklar konusunu görüşmek için Mecliste bir araya geldi. Bostancı, "Teklifimiz madde 83'ün dokunulmazlıklarla ilgili komisyonlara havale ettiği prosesi bir kereye mahsus olmak üzere kaldırmak ve tüm dosyaların yargıya intikalini sağlamak esaslı." dedi.





NİSAN:

6 Nisan:

- İçişleri Bakanı Efkan Ala, kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasıyla ilgili, "Asıl nüfus bilgilerinin tutulduğu Nüfus Genel Müdürlüğünden bir sızma yok. Vatandaşlarımız rahat olsun, endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulmasına ilişin kanun tasarısı yasalaştı.

7 Nisan:

- TBMM Genel Kurulunda, Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesini öngören teklif, kabul edilerek yasalaştı.

12 Nisan:

- AK Parti, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

14 Nisan:

- "Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşası, Kanal İstanbul, 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi, 15 bin polis alınması ve terörizmin finansmanının önlenmesi" konularında düzenlemeler içeren "torba kanun" tasarısı yasalaştı.

28 Nisan:



-Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti ile HDP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

MAYIS:

2 Mayıs:

- TBMM Anayasa Komisyonu, hakkında dosya olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin başında AK Parti ile HDP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Bazı milletvekillerinin yaralandığı kavga nedeniyle görüşmelere ara verildi. HDP'li milletvekilleri, toplantının daha geniş bir salonda yapılması ve görüşmelerin canlı yayınlanmasına ilişkin taleplerinin reddedilmesi üzerine salonu terk etti. HDP'li milletvekilleri Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndan zılgıt çekerek, "marş" söyleyerek ve slogan atarak ayrıldı. AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleriyle devam eden görüşmelerin ardından anayasa değişikliği teklifi, oy birliği ile komisyonda kabul edildi.

3 Mayıs:



- Kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlar ve disiplin cezası gerektiren eylem ve davranışlarıyla ilgili Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmasına ilişkin tasarı, yasalaştı. Yasaya göre, komisyon, 7 üyeden oluşacak ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak görev yapacak. İhbar ve şikayette bulunanlar, kimlik bilgilerini eksiksiz bildirecek. Kolluk görevlileri hakkında öldürme, kasten yaralama, işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili iddialara ilişkin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları bizzat ve öncelikle yapacak.

6 Mayıs:



- Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasaya göre doğum izninde, askerlik hizmetinde, mevsimlik tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, iş güvenliği bakımından acil işlerde, iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması gibi hallerde geçici iş ilişkisi kurulabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında, madenlerde geçici işçi çalıştırılamayacak. Özel istihdam büroları, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yapamayacak.

17 Mayıs:

-TBMM Genel Kurulunda, dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine başlandı. Teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin gizli oylamaya 536 milletvekili katıldı. Oylamada; 348 milletvekili kabul oyu kullanırken, 155 ret oyu çıktı. 8 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, 25 oy da boş çıktı. Daha sonra teklifinin 1. maddesi, 350 oyla kabul edildi.

18 Mayıs:

-TBMM Genel Kurulunda 17 Mayıs'ta başlayan ve ertesi güne sarkan görüşmeler kapsamında dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifinin 2. maddesi 357 oyla kabul edildi. Teklif, kabul edilmesi için gerekli beşte üç çoğunluk olan 330'u aşarken, referandum aralığında (330-366) kaldı. Bu sonuçla, gözler ikinci tura çevrildi.

20 Mayıs:

-TBMM Genel Kurulu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerini başlandı. İkinci turda, 1. madde 373, 2. madde 374 oyla kabul edildi. Teklif 376 oyla kabul edilerek yasalaştı. Anayasaya geçici madde eklenmesini öngören yasaya göre, TBMM'de kabul edildiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın "yasama dokunulmazlığı"nı düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmü uygulanmayacak.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde; Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, ilgili mercilere iade edilecek.



24 Mayıs:

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümet Programını, TBMM Genel Kuruluna sundu. Yıldırım, "Yeni Anayasa, Başkanlık Sistemi de dahil olmak üzere, yeni yönetim sistemini de belirleyecek değişiklik behemehal 26. Yasama Dönemi'nde AK Parti Hükümeti olarak bizim en öncelikli konularımız arasında yerini alacaktır." dedi.

27 Mayıs:

-TBMM Genel Kurulunda 65. Hükümet Programının görüşmelerine başlandı.

29 Mayıs:

-AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet, TBMM Genel Kurulunda güvenoyu aldı. 65. Hükümet'in güven oylamasına 453 milletvekili katıldı. 65. Hükümet; 138 ret oyuna karşılık, 315 oyla güvenoyu aldı. Başbakan Binali Yıldırım, oylamanın ardından teşekkür konuşması yaptı.

HAZİRAN:

2 Haziran:

- AK Parti, CHP ve MHP; Alman Federal Meclisinin, Ermeni iddialarına yönelik karar tasarısını kabul etmesine ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Almanya Federal Meclisinin, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan tehcirle ilgili asılsız Ermeni iddialarını esas alan haksız kararını, yüce Türk milletinin temsilcisi olan bizler kabul etmiyor, esefle kaşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." denildi.

10 Haziran

- TBMM'de, 139 milletvekiline ait 682 fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

16 Haziran:

- MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, "milletin ortaya koyduğu iradeye" uyarak, 19 Haziran Pazar günü yapılacak MHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na katılacağını açıkladı.





17 Haziran:



- Türkiye Maarif Vakfı kurulmasına dair kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre vakıf; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.

22 Haziran:

- MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, görevinden istifa ettiğini ve bunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilettiğini açıkladı.

27 Haziran:

-TBMM Genel Kurulunda, Lübnan'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

28 Haziran:

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye-İsrail arasında varılan mutabakatla, artık Filistinli kardeşlerimiz nefes alacak, Gazze'deki çile sona erecek." dedi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hukuken 10 Temmuz’da Genel Başkan ve Genel Merkez Organlarının seçiminin gerçekleşmesi şu aşama ve tablo karşısında mümkün değildir." dedi.

30 Haziran:

- AK Parti milletvekilleri, Osmangazi Köprüsü için iktidar kulisinde temsili açılış yaptı.





TEMMUZ:

15 Temmuz:

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) akşam saatlerinde darbe girişiminde bulundu. Darbe girişimine karşı TBMM Başkanı İsmail Kahraman Meclisi açtı.





16 Temmuz:



- FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu sırada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman Genel Kurulu açarak hitap etti. Ardından Genel Kurulda bulunan AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri de birer konuşma yaptı.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu: "Şu anda TBMM'deyiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hükümet işinin başındadır. TBMM işinin başındadır. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız görevinin başındadır." dedi.

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu anda sivil vatandaşların üzerine ateş edecek kadar gözü dönmüş alçaklar var. Bunlar uyuşturulmuş, millete kurşun sıkarak cennete gideceğini zanneden Haşhaşiler var.” dedi.

-TBMM Genel Kurulu, saat 17.00'de toplanma kararı aldı.

- Genel Kurul çalışmaları sürerken Meclis'e ilk bomba saat 02.34'te, ikinci bomba ise 15 dakika sonra atıldı. Saldırıda 2’si ağır 12 polis memuru ile bazı Meclis çalışanları yaralandı, Meclis büyük hasar gördü. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genel Kuruldaki milletvekilleri Meclis sığınağına indi.

- TBMM Genel Kurulu saat 17.00’de toplandı. Genel Kurulda; dinleyici olarak katılanlar arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Askeri yargı mensupları, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Sefa Kapıcıoğlu, bazı üniversitelerin rektörleri ile TOBB, Memur-Sen ve TESK başkanları, yabancı misyon şefleri de yer aldı.



- TBMM Genel Kurulunun, darbe girişimi nedeniyle yaptığı olağanüstü toplantıya dakikalar kala binlerce kişi Meclise yürüyerek, Çankaya kapısından yerleşkeye girdi ve darbe karşıtı sloganlar attı.



- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İnanıyor, ümit ediyor ve ümit ediyoruz ki bir daha böyle bir gün biiznillah olmayacaktır. Herhangi bir zümreye, herhangi silahlı güce egemenlik ait değildir, duvarımızda yazdığı gibi egemenlik millete aittir. Bu kalkışmayı yapanlar küçük bir azınlıktır. Emir ve komuta zincirinin dışına çıkmış, devlete isyan etmişlerdir. Gereken yapılacaktır ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır." dedi.



- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Gazi Meclis, 23 Nisan 1920 sonrasındaki en zor, en uzun, en sıkıntılı gecesini yaşadı. İşgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar gelmişlerdi ama bu Meclise dokunamadılar, dokunmadılar. 1960'da darbe yapanlar, milli iradeye Meclis ruhuna saldırsalar bile Meclisin bedenine saldıramadılar. 12 Eylül cuntacıları Meclisi bombalamadılar. 28 Şubat darbecileri Meclise dokunmadılar.” dedi.



- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dün demokrasiye yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum adına, bize oy veren bütün kitleler adına, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça lanetliyoruz. Dün halkımız meydanlara çıktı, darbeye karşı direnme hakkını kullandı." dedi.



- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Aslında dün gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır. Bu saldırı, Türk askerinin içinden devşirilmiş, kandırılmış, aklı çelinmiş veya buna çoktan teşne küçük bir grup tarafından icra edilmiştir. Demokrasi uçurumdan dönmüştür." dedi.



- HDP Grup Başkanvekili Baluken, "15 Temmuz'da gerçekleşen bu demokrasi karşıtı darbeyi ve bu katliamcı saldırıları 'amasız, fakatsız ve ancaksız' şiddetli bir şekilde kınıyoruz." dedi.



- FETÖ’nün darbe girişimine karşı TBMM'deki dört siyasi parti ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Herkes bilmelidir ki bugün olduğu gibi gelecekte de milletimize, milli iradeye, Gazi Meclise uzanacak her el, karşısında TBMM'nin çelikten iradesini bulacaktır.” ifadesi kullanıldı.



- Başbakan Yıldırım, Mecliste toplanan vatandaşlara hitabında, herkesi, ikinci kez "demokrasi nöbeti" tutmak için Kızılay Meydanı'na davet etti.



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir cumhuriyettir. Bütün bu sorunları aşabilecek gücümüz, potansiyelimiz vardır. Bütün vatandaşlarımın sükunet içinde gelişmeleri takip etmesini arzu ederim." dedi.





18 Temmuz:

-Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri, cübbeleriyle "akademinin milli iradeye ve demokrasiye olan inancı ve saygısını" iletmek üzere TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

19 Temmuz:



- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grubu toplantısında, "İstisnasız her darbe kötüdür, cinayettir. Ancak, siyasi tarihimizde hiçbir darbe girişimi, 15 Temmuz'daki kadar kötü ve alçakça olmamıştır. Hiçbir darbe, kökü dışarıda, hoca kılıklı bir hain tarafından yönetilmemiştir. Hiçbir darbe, halkına karşı silah çekmemiştir. Hiçbir darbe, havadan halkını bombalamamıştır. Hiçbir darbe TBMM'ye bomba yağdırmamıştır." dedi.



- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokrasi aynı zamanda hukuku ve demokrasiyi katledenlere karşı direnme hakkını kullanmak demektir. Bir darbe engellenmişse, o darbeyi engelleyen, özgürlükçü parlamenter rejimdir." ifadesini kullandı.



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İdam talebi çok sık dillendirilmektedir. AKP hazırsa biz de varız, biz de bu cezanın verilmesine sıcak bakar, gereğini de gönül huzuruyla yaparız." dedi.



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli'nin FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınması konusunda, "Ben bu ülkenin, bu partinin, Cumhurbaşkanı'nın emrindeyim. Görevimi niye bırakayım?" dedi.



- AK Parti ve MHP, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığına önerge verdi.







20 Temmuz:

-Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, beraberinde 81 il müftüsüyle TBMM Başkanı Kahraman'a, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'daki menfur saldırıdan dolayı "geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirdi.



- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabulünde, Meclis İdare Amiri ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in "Sayın Öcalan" ifadesini kullanması gerginliğe yol açtı.





21 Temmuz:

- Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Başbakan Binali Yıldırım, devletin millete değil, kendisine olağanüstü hal ilan ettiğini belirterek, " Bu olağanüstü hal ilanıyla devlet içine yıllardan beri kümelenmiş FETÖ çeteleri, terör çeteleri bir bir temizlenecek ve ülkemizin istiklaline, demokrasisine zarar vermeye kalkışan bu mihraklar bir daha ayağa kalkmamak üzere bertaraf edilecektir. " dedi.

- 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ’nün darbe girişiminde bombalanarak ağır hasar gören Meclisi ziyaret etti. Gül, "Her şeyin olacağı akla gelirdi, böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Suikastler, sokak çatışmaları, bazı isyanlar... Ama Meclisin planlı bir şekilde bombalanacağını kimse hayal edemezdi. Bütün bunlar kara leke olarak geçti." dedi.





22 Temmuz:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'yi ziyaret ederek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Meclisin bombalanan bölümlerinde incelemelerde bulundu ve TBMM Tören Salonu'nda milletvekillerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamento binamızı gezerken Meclisimizin düştüğü bu hali görünce gerçekten büyük bir hüsran yaşadım diyebilirim. Bu teşebbüste bulunanların bu milletin evladı olması mümkün değil. Bunlar sadece askeri kılık kıyafet içerisinde, buna bürünmüş çok açık net teröristlerdir." dedi.





24 Temmuz:

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin bombalanarak ağır hasar görmesinden dolayı, kuvvet komutanlarıyla birlikte TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akar, "Gazi Meclisimize bu şekilde saldırıda bulunulması, bunun asker elbisesi giymiş hainler, teröristler tarafından yapılması, biz gerçek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını derinden yaralamıştır, derinden üzmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten kara bir lekedir. Elbirliğiyle çalışmak suretiyle Allah'ın bizlere bu pisliği, lekeyi silme fırsatı ve imkanı vermesini diliyorum." dedi.





26 Temmuz:

- TBMM Genel Kurulunda, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

28 Temmuz:

- Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı iş gücü dengesi kurularak, nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılmasını öngören Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.





AĞUSTOS:

11 Ağustos:

Doğu ve Güneydoğu illerinden Ankara'ya gelen çok sayıda kanaat önderi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TBMM'ye atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanları gezdi, yaşananlara tepki gösterdi.

12 Ağustos



- AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında TBMM'de bir araya geldi.

17 Ağustos

- Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Anlaşmaya göre İsrail, 31 Mayıs 2010 tarihinde yaşanan Mavi Marmara hadisesi sırasında yakınlarını kaybeden ailelere tazminat olarak, Türkiye tarafından açılacak bir hesaba 20 milyon dolar ödeme yapacak.

19 Ağustos



- TBMM'de kurulan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve faaliyetlerini araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi.

24 Ağustos

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde zarar gören bölümlerin onarımı amacıyla, "Milletin Meclisini Millet Yapar..." sloganıyla TBMM ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYODER) arasında protokol imzalandı.

EYLÜL

1 Eylül:

- TBMM Tören Salonu'nda Uluslararası Parlamenter Asamble Başkanları ve TBMM Başkanı Kahraman'ın katılımı ile gerçekleştirilen zirveye çok sayıda milletvekili ve yabancı misyon temsilcisi katıldı. Kahraman burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimine işaret ederek, "Demokrasimize milletçe sahip çıktık. İnsanlarımız, tanklara, uçaklara ve ağır silahlara karşı hiçbir silaha başvurmadan vücutlarını siper ettiler, hayatlarını ortaya koydular ve maalesef demokrasi için ağır bir bedel ödedik." dedi.

20 Eylül:



- TBMM'nin yeni hizmet binasının devreye girmesinden sonra boş olan eski hizmet binasında yıkım çalışmalarına başlandı. Eski binanın yerine TBMM Ana Binası'nın kotunu geçmeyecek ve onunla uyumlu yeni bir bina yapılacak.

23 Eylül:

- AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'tan oluşan komisyonun mini anayasa paketi çalışmaları tamamlandı. Komisyon 7 madde üzerinde uzlaştı. Gül, Tezcan ve Parsak, Mecliste ortak basın açıklaması yaparak, üç parti temsilcisinin katılımıyla 12 Ağustos 2016 tarihi itibariyle başlayan çalışma kapsamında 9 toplantı gerçekleştirdiklerini, uzlaşılan maddeleri, yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri partilerinin genel başkanlarına ileteceklerini aktardılar.

EKİM

1 Ekim

- Meclis, yeni yasama yılına başladı. TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kahraman başkanlığında toplandı. 26. Dönem İkinci Yasama Yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim ki 15 Temmuz’a amasız, fakatsız, lakinsiz 'darbe' diyemiyor ve lanetleyemiyorsa o da darbe girişiminin bir parçasıdır, en azından gönüllü destekçisidir" dedi.

- Irak ve Suriye Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresini 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Tezkere, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26'ncı Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi.

4 Ekim:

- TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığına, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek seçildi.

6 Ekim:

- Mecliste, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili itirazları değerlendirmek üzere komisyon kurulması kararlaştırıldı.

11 Ekim:



- TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in üç ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.



14 Ekim:



- AK Parti, 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak tatil edilmesi ve Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.



- CHP, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü" olarak tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.





18 Ekim



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Genelkurmay İkinci Başkan Orgeneral Ümit Dündar’ı dinledi.



- Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan ilk ve 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, kanunlaştı.



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta'nın imzasıyla, 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edilmesi ve Kazan'ın isminin "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi amacıyla kanun teklifi verildi.



- İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 36. İcra Komitesi Toplantısı, TBMM'de yapıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, toplantıda yaptığı konuşmada, "Siyasi ihtilaflardan, iç savaşlardan ve terörden en fazla zarar gören İslam ülkeleri olarak bir araya gelmeli, bütün sorunlarımızı kendi aramızda dayanışma, iş birliği ve diyalog ruhuyla ele almalıyız." dedi.



20 Ekim:



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ı dinledi.





25 Ekim:



- Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edilmesine dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



26 Ekim:



- TBMM Genel Kurulunda, vergi dilimi nedeniyle ücretleri bin 300 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

KASIM

1 Kasım:

- Başbakan Binali Yıldırım, "İdam meselesi bir anayasa meselesidir, anayasadaki bir uzlaşma meselesidir. Diğer siyasi partilerle bu konuda bir mutabakat sağlanırsa milletin umumi arzusu olan, sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir. Sayın Bahçeli'nin düşüncesini dikkate alacağız, biz de anayasa değişiklik teklifimizi yapacağız." dedi.



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Madem idam cezasına ihtiyaç vardır, madem milletimiz bunu istemektedir; o halde bahaneye, kaçak güreşmeye, fuzuli konuşmaya gerek yoktur. AKP hazırsa MHP dünden hazırdır." ifadesini kullandı.





3 Kasım:



- Bilirkişilerle ilgili temel ilkeleri belirleyen Bilirkişi Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Bilirkişilik Bölge Kurulu kurulacak. Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.



- TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Eski Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un bilgisine başvurdu.





8 Kasım:



- Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği konusunda siyasi partilerle görüşmelerini tamamlayıp, bu konudaki tekliflerine son şeklini vereceklerini belirterek, "İnşallah bütün partilerimizin katılımıyla bu değişikliği gerçekleştirir, artık bu tartışmayı da ülkenin, milletin gündeminden çıkarırız." dedi.



- HDP'li milletvekilleri, Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile bazı milletvekillerinin tutuklanmalarının ardından partilerince alınan karar uyarınca TBMM Genel Kuruluna katılmadı.



- TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile iş adamı Galip Öztürk'ü dinledi.





9 Kasım:



- TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Eski MİT Müsteşarı Emre Taner ile eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın bilgilerine başvurdu.





10 Kasım



- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın TBMM'deki odasının tavanına kamera yerleştirildiği ve daha sonra bu kameranın yerinden söküldüğünün tespit edildiğini belirterek, konunun TBMM Başkanlığı tarafından ivedilikle incelenmesini istedi.



15 Kasım:



- MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli AK Parti'nin anayasa hazırlık metninin, kendilerine resmen iletildiğini belirterek, "Katıldığımız ve katılmadığımız maddeleri tek tek belirliyoruz. Ardından partiler arasında kurulacak bir komisyonda, üzerinde mutabık kaldığımız değişiklik önerilerini süratle ve en kısa sürede Meclis Genel Kuruluna getirmeyi umuyor ve bunu amaçlıyoruz." dedi.



- TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine Şeref Malkoç seçildi.





16 Kasım:



- TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, darbe girişiminin yaşandığı gece canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefondan görüntülü görüşme gerçekleştiren Doğan TV Ankara Temsilcisi gazeteci Hande Fırat'ı dinledi.



- Motorlu taşıtların ÖTV oranlarını çeşitli kriterlere göre yeniden belirlemeye yönelik, Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, alacakların yapılandırılmasında başvuru süresinin uzatılması düzenlemelerini de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



17 Kasım:

-TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile Eski Bursa Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık'ın bilgisine başvurdu.



- TBMM Genel Kurulunda görüşülen "erken yaşta evlilikler" ile ilgili düzenleme tartışmalara yol açtı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önergenin, Türkiye'de yaşanan çok ciddi bir sorunu çözmek maksadıyla verildiğini belirterek, "Küçük yaşta evlilikleri teşvik etmeye dönük bir adım atmıyoruz." açıklamasında bulundu.

22 Kasım:



- TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısındaki "erken yaşta evliliklere" ilişkin düzenlemeyi içeren madde, Adalet Komisyonuna geri çekildi.





23 Kasım:





- TBMM Adalet Komisyonunda, erken yaşta evliliklerle ilgili düzenleme, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.





24 Kasım



- TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Eski Jandarma İstihbarat Başkanı emekli Tümgeneral İbrahim Aydın'ın bilgisine başvurdu.



- Erken yaşta evliliklerle ilgili düzenlemenin çıkarıldığı "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.





29 Kasım:



- Başbakan Binali Yıldırım, anayasa çalışmaları ile ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en kısa zamanda görüşeceklerini bildirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise önemli ölçüde mesafe katedildiğini belirterek, "Yakın bir sürede, bir iki pürüz de aşıldıktan sonra, TBMM Anayasa Komisyonuna geleceğini tahmin ediyorum. En kısa zamanda Başbakan ile görüşme ihtimali kuvvetlidir." dedi.

ARALIK



1 Aralık:



- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) dönem başkanlığı Sırbistan'dan Türkiye'ye geçti.



- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin ortak önergeleriyle, Adana'da özel yurttaki yangınla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu.



- AK Parti'nin "Cumhurbaşkanlığı sistemine" ilişkin anayasa değişikliği kanun teklifi, milletvekillerinin imzasına açıldı.



2 Aralık



- Eğitim alanını düzenleyen, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek, mevzuata aykırılık tespit edilirse bakanlıkça kapatılabilecek.

8 Aralık:

- AK Parti TBMM Grubu, anayasa değişikliği teklifi için milletvekillerinin imzalarını tamamladı.



10 Aralık:



- AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi, Başbakan Binali Yıldırım dahil 316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.



11 Aralık:



- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP ve MHP grupları ortak bildiri yayımlayarak İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısını kınadı.



12 Aralık:



- AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonuna sevk edildi.

16 Aralık:

- 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



20 Aralık:

- TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören 21 maddelik anayasa değişikliği teklifini görüşmeye başladı.

22 Aralık

- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "121. gününe girilen Fırat Kalkanı Harekatı" hakkında Genel Kurulda bilgilendirme yaptı. Işık, bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ mensubu bin 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir" dedi.





