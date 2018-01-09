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TBMM'de "Gizem Dolu Anadolu, 81 İl Türkiye" fotoğraf sergisi açıldı

TBMM (AA) - Fotoğraf Sanatçısı Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu, 81 İl Türkiye" Fotoğraf Sergisi, TBMM'de açıldı.TBMM Halkla İlişkiler Binası giriş katındaki serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı...

TBMM'de

TBMM (AA) - Fotoğraf Sanatçısı Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu, 81 İl Türkiye" Fotoğraf Sergisi, TBMM'de açıldı.

TBMM Halkla İlişkiler Binası giriş katındaki serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk yaptı.

Yayman, Resul Çelik'in, Ara Güler ile beraber Türkiye'nin yaşayan en büyük fotoğraf sanatçılarından biri olduğunu belirtti.

Anadolu'nun hikayesi olan bir diyar olduğuna işaret eden Yayman, "Çelik, bu hikayenin peşine düşen çok önemli fotoğraf sanatçısı." dedi.

Külünk de "Anadolu'nun sırlarını fotograf karelerine sığdırıp, bunu bir esere dönüştürüp bizlerle buluşturması başlı başlına güzellik. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Açılışa, bazı milletvekilleri ile TBMM çalışanları da katıldı.

Açılışın ardından Resul Çelik, sergiyi gezenlere, fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.

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Fotoğraf SergisiHüseyin YaymanMetin KülünkResul ÇelikTBMM
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