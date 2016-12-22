ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde düzenlenen 114'üncü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren toplumun nabzını tuta tuta bugünlere geldiğini, bunu da istişareye verdiği önemle başardığını belirtti.



Bugün 79 milyon vatandaş adına salonda bir ve beraber olduklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Dün maalesef Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ı ve hakim yerlerini ele geçiren silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerine alçak terör örgütünün pususu ve intihar saldırısı neticesinde 14 yiğit evladımızı şehit verdik." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet ailelerine ve millete başsağlığı, gaziler için acil şifa temennisinde bulundu.



"Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz"

Dünyanın baş belası terörün insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu anlatan Yıldırım, "Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz, terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör ve şiddet, Türkiye'yi, demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdiremeyecek. Terör karşısında her zaman olduğu gibi millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"Terör dünyanın başının belasıdır"

Yıldırım, Almanya ve Türkiye'deki terör saldırılarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"İstanbul ve Kayseri'de yaşanan saldırıların arkasından son olarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan alçakça suikast ve eş zamanlı olarak Berlin'de yaşan saldırılar, tüm dünya ülkeleri olarak terör saldırılarını doğru bir zeminde değerlendirme ihtiyacını ortaya koyuyor. Bütün bu saldırılar göstermektedir ki teröre karşı hiçbir ülke 'Biz güvenliyiz.' diyemez. Terör, dünyanın başının belasıdır. O sebepten Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını sadece Türkiye'nin meselesi olarak görmek fahiş bir hatadır. Sizin teröristiniz kötü, benim teröristim iyi anlayışı maalesef terörü bitirmeye değil, terörün daha da azmasına sebep olmaktadır."

"Türkiye artık tuzaklar kurarak teslim alınacak bir ülke değil"Yıldırım, geleceği, geçmişten aldıkları ilhamla inşa ettiklerini belirterek, ekonomide, siyasette, hukukta, eğitimde, alt yapıda, sağlıkta, hayatın bütün alanlarında vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak, hayat kalitesini yükseltmenin, AK Parti'nin şiarı olduğuna işaret etti.Başbakan Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:"Türkiye artık, karanlık tezgahlar, tuzaklar kurularak teslim alınacak bir ülke değildir. Türkiye artık şer odaklarının bölebilecekleri, ayrıştırabilecekleri bir ülke de değil. Bir ve beraber oldukça, Türkiye için kalbimiz heyecanla çarptıkça, bizim hızımızı hiç kimse kesemez evelallah. Zira biz, kendimiz için değil, ülkemiz, milletimiz için bu yollara çıktık. Ülkemiz sizlerle, bu kadroyla bugünlere geldi ve bu kadroyla 2023'e taşınacak, 2053 kutlu yürüyüşüne kararlılıkla devam edecek.""Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir"Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin rejimi değiştirmeye yönelik olduğu iddialarına ilişkin, "Bunları anlata anlata sağır sultan duydu. Herkes anladı ama Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimimizi de değiştirdik, adını da cumhuriyet koyduk. Ne değişiyor? Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir. Şimdi artık ihtiyaçlarımızı karşılayacak, icra gücü olan, istikrarı esas alan bir hükümet sisteminden bahsediyoruz." dedi.