TGC ve Basın Konseyi'nden istifa etti!

Duayen gazeteci Uğur Dündar, TGC ve Basın Konseyi üyeliğinden istifa etti. Dündar istifasını twitter hesabından duyurdu.



Halk TV'deki işten çıkarmaları protesto ederek kanaldaki Halk Arenası programına son veren Dündar tepkisini basın örgütlerinden istifa ederek sürdürdü.



Dündar, "Medyadaki emekçi kıyımına ve son dönemde Halk Tv'deki acımasız toplu işten çıkarmalara tepki göstermeyip meslekdaşlarının haklarını savunamayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'ni kınıyor ve üyeliklerinden istifa ediyorum. Not: Bu tweet istifa mektubumdur." tweetini paylaştı.







