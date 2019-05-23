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Theresa May istifa mı edecek?

The Times gazetesi, Britanya Başbakanı Theresa May'in istifasını cuma günü açıklayacağını öne sürdü.

Theresa May istifa mı edecek?
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İngiltere merkezli yayın kuruluşu olan The Times'ta yayınlanan habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinenin tepkisini toplayan Brexit planı sebebiyle 24 Mayıs Cuma günü istifa edeceğini duyuracak.

Ayrıca İngiltere Başbakanı May, iddiaya göre, 125 bin üyeli Muhafazakar Parti, kendisinin yerine geçecek ismi iki aşamalı bir seçim süreciyle belirleyene kadar görevde kalacak.

Brexit krizi

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere Başbakanı May, geçen hafta anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Theresa MayIngiltere
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