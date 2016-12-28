TkMM'de Türkiye-AB ilişkileri görüşüldü

TBMM (AA) - Türkiye küçük Millet Meclisleri (TkMM), aralık ayı toplantılarında, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, TkMM Meclis Koordinatörü Oya Özden ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, aralık ayına ilişkin toplantı sonuçlarını değerlendirdi.

Ertan, Mecliste basın toplantısı düzenlemek için ilgili yerlere bilgi verdiklerini ancak kendilerine salon olarak yeni Halkla İlişkiler binasında basının olmadığı bir yerin gösterildiğini ve bunun bir engelleme olduğunu ileri sürdü.

Demokratik değerleri savunduklarını ve bunu anlattıklarını ifade eden Ertan, AB-Türkiye ilişkilerinin önemli olduğunu söyledi. OHAL'in topluma yönelik baskıya dönüştüğünü iddia eden Ertan, AB'ye yüzünü dönmenin, Türkiye'nin geleceğine çok ciddi anlamda zarar verdiğini söyledi.

TkMM Meclis Koordinatörü Özden ise aralık ayında Türkiye-AB ilişkilerini konuştuklarını belirterek, "Buradan bir tane ortak payda çıktı. Gerek AB'nin gerekse Türkiye'nin bu konuyla ilgili samimiyetsizliği dile getirildi." dedi.

OHAL ile birlikte toplantı yaptıkları il sayısında düşüş yaşanmaya başladığını dile getiren Özden, aralık ayında AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin 12 ilde yaptıkları toplantılara 97 sivil toplum örgütünün katıldığını söyledi.

Özden, toplantılarda Hükümete yakın sivil toplum örgütleri ile muhalif sivil toplum örgütlerinin, AB konusunda herhangi bir uzlaşı sergileyemediğini ve çok farklı bakış açılarını ortaya koyduğunu anlattı.



