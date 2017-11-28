"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (5)

TBMM (AA) - Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

Kanuna göre; Türk Telekomun yıllık net satış hasılatının yüzde 1'ini, izleyen nisan ayı sonuna kadar, Hazine payını ödemekle yükümlü işletmeler dışındaki işletmeler yıllık net satış hasılatının yüzde 1'ini izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar ve Hazine payı ödemeyi gerektirmeyen hizmetleri de yürüten işletmeler Hazine payına esas teşkil etmeyen yıllık net satış hasılatının yüzde 1'ini evrensel hizmet katkı payı olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu hesabına izleyen yılın haziran ayı sonuna kadar yatıracak.

Kurum bu payı takip eden ayın sonuna kadar, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin ödediği payın yüzde10'unu ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Bakanlığa bildirecek. Bu meblağ Evrensel Hizmet gelirleri adı altında gelir kaydedilecek.

Bu süre içinde ödenmeyen katkı payları Kurumun ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun, arazi toplulaştırılması ve dağıtımına ilişkin maddesinde düzenleme yapılarak, ortak kullanım alanları olarak planlanan alanlarda toplulaştırma çalışmaları süresince tarımsal faaliyette bulunmak özel arazi toplulaştırmasını yapan ilgili kuruluşun iznine tabi olacak.

Arazi toplulaştırması yapılan veya yaptırılan sahalardaki kanal, yol ve benzeri kamunun ortak kullanacağı alanlardaki taşınmazların mütemmim cüzlerinin karşılığı ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene kadar doğabilecek gelir kayıpları uygulayıcı kuruluş tarafından karşılanacak.

Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti, tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenecek ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemeyecek.

Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından ücret talep edemeyecek. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonlar ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

Amme alacaklarının korunması amacıyla reddiyatın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde, alacaklı amme idaresine olan muaccel borçlardan sonra ilgili kanun hükümlerine göre takip edilen prim ve diğer alacakları ödenecek.

Reddiyatın Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması durumunda ise SGK'nın muaccel alacaklarının mahsubundan sonra Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ödenecek.

-Kooperatiflere ilişkin düzenlemeler

Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler "ortak dışı" işlemler olacak.

Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmayacak. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilecek.

Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi olmayacak. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasları, Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Kurumların, en az 2 yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların yüzde 50'lik kısmı Kurumlar Vergisinden müstesna olacak.

Kurumlar Vergisi kapsamında yer alan, bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak.

Kiracının temerrüdü nedeniyle kanunu takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devir aldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar da bu kapsama alınacak.

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için Kurumlar vergisinde uygulanan indirimler 2018'de de devam edecek.

Kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu, yüzde 22 oranını yüzde 20 oranına kadar indirmeye yetkili olacak.

-"MASAK'a maliye uzmanı alınacak"

MASAK Başkanlığı nezdinde yürütülen faaliyetlerin nitelik ve nicelik olarak artmasının getirdiği nitelikli ve deneyimli uzman personel ihtiyacının karşılanması için kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında görev yapan denetim elemanları ve uzman kadrolarında görev yapanlardan, gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar naklen "maliye uzmanı" olarak atanabilecek.

Maliye uzmanı olarak atanacakların sayısı 250'yi geçmeyecek.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla, makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami üç yıl olacak. Ancak bu süre, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile on yıla kadar artırılabilecek. Ayrıca onarım veya inşa karşılığı kiralamalarda; onarım ve inşa bedeli göz önüne alınarak kira süresi genel müdürün onayı ile 20 yıla, Meclis kararı ile 49 yıla kadar tespit edilebilecek.

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını gerçekleştirmek üzere amacı veya faaliyet konuları arasında eğitim, sağlık, kültür veya sosyal yardım bulunan yurt dışında kurulu tüzel kişilere ilgili Başbakan Yardımcısının onayı ile şartlı veya şartsız yardım Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri arasına alınacak.

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılacak ihalenin herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi, sözleşmenin imzalanamaması, yüklenicinin imzalanmış son sözleşmenin bitim tarihi itibarıyla işe başlayamayacağının anlaşılması, yapılan ihaleye ilişkin sözleşmenin feshedilmesi veya iptali hallerinde yapılan iş ve hizmetler, idare tarafından pazarlıkla temin usulüyle süresi bir yılı geçmeyen sözleşmeyle yaptırılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmetleri için yetkilendirilen işletmecilerden, Kurum giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı sağlanması amacıyla yıllık alınan idari ücret, 10 bin lira alt sınırından daha az olamayacak. Söz konusu alt sınır, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak ilgili kanun hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak.

-Güvenlik raporlarına süre

Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, işletmecinin tüketicilerden haksız olarak tahsil ettiği ücretin süre sonunda iadesi sağlanamayan tutarları, evrensel hizmet gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aktarımı sağlanacak.

Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler, Bakanlar Kurulunca alınacak karar üzerine yürürlüğe girecek.

İşverenlerce güvenlik raporlarının hazırlanmasıyla ilgili yükümlülüklerin yer aldığı Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktifiyle ilgili yükümlülükleri olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilaveten bu konuyla ilgili hazırlanacak yönetmelikte yer alacak.

İşletmelere güvenlik raporlarını hazırlamaları için 31 aralık 2018 tarihine kadar süre verilecek.

Çek Kanunu'nun geçici 3. maddesindeki "Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." düzenlemesinin yürürlük süresi, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020 tarihine uzatılıyor.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Darlık ve Esenceli mahallelerinin iskan probleminin çözümüne dönük düzenleme yapılıyor.

Böylece, baraj yapımı nedeniyle bulundukları yerden kaldırılan ve belirli bir yere yerleştirilmeyen Darlık ve Esenceli mahallesi halkının, tespit edilecek yeni yerleşim yerine nakli sağlanacak.

(Sürecek)