Torbalı Devlet Hastanesi Açılış Töreni

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti'nin, onun kurucu üyelerinin ve Cumhurbaşkanı'nın tek hedefi, vatandaşın, milletin yaşatılması, yüceltilmesidir." dedi.

Yıldırım, Torbalı Devlet Hastanesinin açılış töreninde, İzmir'in Kurtuluş Günü'nü kutladı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kurucularını rahmetle andığını söyledi.

Torbalı'ya verdikleri bir sözü daha yerine getirmiş olmanın gururunu, sevincini yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Bizim gözümüz, kulağımız, kalbimiz hep İzmir'de, bu şehrin ilçelerinde, mahallelerinde. Ne kadar yoğun programımız olsa da memleketim olan güzel İzmir'e fırsat buldukça geliyor, yeni ve güzel hizmetleri, dev eserleri kazandırıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Selçuk'tan Torbalı'ya İZBAN hattı ve birçok eserin açılışını yaptıklarını, İzmir ve Manisa arasındaki Sabuncubeli Tüneli'nde "ışık gördü töreni"ni de gerçekleştireceklerini anımsattı.

Karşıyaka, Alsancak ve Göztepe statlarının temelini yarın atacaklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, İzmir için çalışmaya, alınteri ve akıl teri dökmeye devam edeceklerini kaydetti.

- "AK Parti taş üstüne taş koyar"

Açılışı yapılan Torbalı Devlet Hastanesinin yıllarca konuşulduğuna işaret eden Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Yıllarca bu hastane konuşuldu. 'Yapalım mı, yapmayalım mı, arsa var, yok...' 'Kardeşim, mazeret yok, Torbalı'ya Menderes Ovası'nın en güzel hastanesini yapacağız.' dedik. Yaptık mı? Hayırlı, uğurlu olsun. Burada yatan hastalara acil şifa diliyoruz. Hastane değil, 7 yıldızlı otel. AK Parti yaparsa böyle yapar. Kimileri laf üstüne laf koyar, AK Parti taş üstüne taş koyar. Halkımızdan 2002 yılından önce sağlık hizmetlerini hatırlamasını istiyorum. 16-17 yaşındaki gençler bilmez ama siz bilirsiniz. 2002'den önce hastane kuyruklarında gece yarılarından sabaha kadar muayene fişi almak için soğukta ağaç olduğumuzu hatırlıyoruz.

Sıra numarasını alırız, doktor gelmez. Doktor gelir, ilaç bulamazsın, her şey iflas etmiş. Gidersin hastaneye, eğer şansın varsa muayene olursun, hastaneye yatarsın ama çıkarken parayı ödemediğin zaman rehin alırlar. Bu günleri yaşadık, bunlar hikaye değil."

AK Parti öncesi hastanelerde kaliteden bahsetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Yıldırım, hastanelerin, masrafı ödemediği için doğum yapan kadınları bebekleriyle rehin aldığını anlattı.

Eskiden devletin ulaşamadığı zor arazilerde insanların kızaklarla, kağnı arabalarıyla hastaneye gitmek için hayatını riske attığını anımsatan Başbakan Yıldırım, bazı hastaların sağlık merkezlerine ulaşamadan hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Yıldırım, vatandaşların 2002 yılından önce ilaç dahi bulamadığına, parasıyla rezil olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak 'Bu, Türkiye'ye yakışmaz, 3. dünya ülkesi görüntüsü Türkiye'ye yakışmaz.' dedik. Bir devlet, vatandaşın en temel hakkı olan sağlık hakkını parası olmadığı için vermiyorsa orada devletten bahsedilmez, orada acziyet vardır. Bakınız, cennet mekan Kanuni Sultan Süleyman ne güzel söylemiş: 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi'. AK Parti'nin, onun kurucu üyelerinin Cumhurbaşkanı'nın tek hedefi, vatandaşın, milletin yaşatılması, yüceltilmesidir. Size dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim."

(Sürecek)