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Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Türk-Japon Üniversitesi, üstün nitelikli bir bilim ve teknoloji üniversitesi olacaktır. Kurulacak üniversite bir araştırma üniversitesi olacaktır." dedi.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

TBMM (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türk-Japon Üniversitesi, üstün nitelikli bir bilim ve teknoloji üniversitesi olacaktır. Kurulacak üniversite bir araştırma üniversitesi olacaktır. Üniversitenin, makul bir süre sonunda dünyanın en itibarlı üniversiteleri arasında yer alması beklenmektedir." dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.

Bakan Yılmaz, kurulacak üniversiteye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kurulacak üniversite bir araştırma üniversitesi olacaktır. Üniversite öğrencilerinin çoğunluğu master ve doktora öğrencisi olacaktır. Bu kapsamda yüzde 60-70 master ve doktora öğrencisi, yüzde 30-40 da lisans öğrencisi olacaktır. Üniversite ağırlıklı olarak mühendislik ve temel bilimler alanında olmak üzere, burada sosyal ve beşeri bilimler fakültesi bulunacaktır. Üniversite bünyesinde birçok değişik konuda ileri araştırma enstitüleri de bulunacaktır. Üniversitedeki öğrenci sayısı çok büyük olmayacak. Yüksek sayıdan ziyade yüksek kaliteye öncelik verilecektir. Kurulacak olan üniversitenin, makul bir süre sonunda dünyanın en itibarlı üniversiteleri arasında yer alması beklenmektedir. Bu çerçevede hazırlanan uluslararası anlaşma ile üniversite, Türk ve Japon üniversitesi sistemlerinin dışında, amaçladığı hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak şekilde kurgulanmıştır."

Bakan Yılmaz, bu amaçla üniversitede Türkiye, Japonya ve üçüncü ülkelerden önde gelen akademisyenlerin görev yapmasının, öğrenci ve öğretim üyelerinin ileri teknoloji imkanlarından yararlanmasının ve özel sektörle çok yönlü ve etkin bir işbirliği yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

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