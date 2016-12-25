ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.



Yıldırım, mesajında, İnönü'yü vefatının 43. yıl dönümünde hürmetle andığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde müstesna katkıları olan İsmet İnönü, milletimizin yetiştirdiği önemli bir siyaset ve devlet adamıdır. Türk Milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır."



Muhabir: Özcan Yıldırım