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Türkeş AA Editör Masası'na konuk oldu

- Başbakan Yardımcısı Türkeş: (4) - "(Anastasiadis'in kapıyı sertçe vurarak, müzakere masasından kalkması) Bu, onların şahsında Kıbrıs Türk'ünün yüzüne çarpılmıştır. Arkadan, 'kutsallarımız' diye Enosis'i oyladılar. Bunların ortadan kalkması lazım" - "Yani kapıyı vurup çıktıysa, o kapı rüzgardan mı vuruldu, eli mi çarptı, kendi söylediği gibi 'nikotin krizi'nden mi oldu, bunu açıklaması lazım. Nikotin kriziyse tedavi olsun, rüzgardan çarptıysa da bunu biz bilelim"

Türkeş AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede, kapıyı sertçe vurarak, müzakere masasından kalkmasına ilişkin, "Bu onların şahsında Kıbrıs Türk'ünün yüzüne çarpılmıştır. Arkadan, 'kutsallarımız' diye Enosis'i oyladılar. Bunların ortadan kalkması lazım." dedi.

Türkeş, Anadolu Ajansı'nın (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

"Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da tekrar başlayacağı duyuruldu. Rum lider Anastasiadis, 16 Şubat'ta kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı. Yeni süreçte ortaya iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma çıkabilir mi? " sorusu üzerine Türkeş, Kıbrıs'ta iki kesimli, iki toplumlu, iki eşit federe devletten müteşekkil bir devletten bahsedildiğini belirtti.

Her iki tarafın birbirinin hassasiyetlerine, önerilerine dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Türkeş, "Yani kapıyı vurup çıktıysa, o kapı rüzgardan mı vuruldu, eli mi çarptı, kendi söylediği gibi 'nikotin krizi'nden mi oldu, bunu açıklaması lazım. Nikotin kriziyse tedavi olsun, rüzgardan çarptıysa da bunu biz bilelim." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk'ünün seçilmiş Cumhurbaşkanının ve müzakereci Özdil Nami'nin yüzlerine çarpılmış bir kapının bulunduğunu anlatan Türkeş, "Bu onların şahsında Kıbrıs Türk'ünün yüzüne çarpılmıştır. Arkadan, 'kutsallarımız' diye Enosis'i oyladılar. Bunların ortadan kalkması lazım." diye konuştu.

Türkeş, "Enosis'in Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama ideali" olduğunu anımsatarak, bunu oylayan Rum tarafı ile görüşülecek bir şeyin olmadığını söyledi.

İki toplumlu, eşit yönetimin oluşacağı bir Kıbrıs için incitecek şeylerin ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Tuğrul Türkeş, mesele bu sene içinde çözülecekse daha ciddi, realistik davranılmasının önemine değindi.

(Bitti)

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AA Editör MasasıBaşbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş
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