ANKARA (AA) - MEHMET TOSUN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizle ilgili, "Türkiye, Katar'la da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkilerini güçlendirerek devam ettirmeli. Türkiye, Araplar arasındaki ihtilaflara taraf olmamalı. Türkiye, ihtilafın üzerinde konumlanmalı. Çünkü yarın Araplar barışırlar, sonrasında da Türkiye'yi hedef tahtasına koyarlar." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkelerin, Katar'a karşı takındığı tavrın, Türkiye ve bölge açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bu süreçte Türkiye'nin, Katar'la ilişkilerini yürütürken dikkat etmesini isteyen Yılmaz, "Türkiye, Katar'la da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkilerini güçlendirerek devam ettirmeli. Türkiye, Araplar arasındaki ihtilaflara taraf olmamalı, bu ihtilaflara konu argümanları birinin lehine ya da aleyhine savunmamalı. Türkiye, ihtilafın üzerinde konumlanmalı. Çünkü yarın Araplar barışırlar, sonrasında da Türkiye'yi hedef tahtasına koyarlar." ifadesini kullandı.

Türk askerinin Irak'taki Başika Kampı'nda bulunması konusu gündeme geldiğinde, Katar dahil bölgedeki bütün ülkelerin, Arap kimliğinden dolayı Irak'a sahip çıktığına değinen Yılmaz, bir anlaşma sağlanması durumunda, benzer bir olayın Katar krizinde de yaşanıp Türkiye'nin dışarıda bırakılabileceğini bildirdi.

Yılmaz, ABD, Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın "Müslüman Kardeşler"e yönelik olumsuz bakış açısına işaret ederek, "Bizim, Müslüman Kardeşler'le ilişkilere bir mesafe koymamız gerekiyor. Müslüman Kardeşler'le ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Aksi takdirde, bugün Katar'a dönük bu müeyyide ve yaptırıma yarın Türkiye'de maruz kalabilir. Bu sadece olasılık değil, ciddi bir ihtimal." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin Katar'a yönelik askeri yaptırımını da değerlendiren Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:

"Katar'a uluslararası bir müdahalenin olacağını sanmıyorum, bu işi bir şekilde diplomatik olarak çözecekler. Ancak bu, şu anlama geliyor, ABD, Suudi Arabistan ile 110 milyar dolarlık bir silah satış anlaşması imzaladı ve Suudi Arabistan'daki rejimin devamlılığına ses çıkarmayacağını örtülü olarak göstermiş oldu. Benzer bir şekilde, yarın Katar ile ABD arasında milyarlarca dolar bir anlaşma imzalanırsa ve sorun bu şekilde çözülürse buna da şaşmamak lazım. Bölgede hem İran'ın hem ABD'nin hem İsrail'in kendilerine ait ciddi stratejileri var. Ayracı, hem Sünni rejimler arasında ihtilaf var hem de Şii İran arasında ciddi sorunlar var. Yani bölge allak bullak olabilecek bir mecraya sürükleniyor. Burada Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım, taraf olmaması lazım."

- "İran'ı kendi topraklarına çekmek mi istiyorlar"

TBMM'de Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü ile Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Anlaşması'nın kabul edildiğini anımsatan Yılmaz, bunun, Türkiye'yi taraf kıldığını ve arabuluculuk yapmasını engellediğini savundu.

Bu süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerin Türkiye'ye karşı bir tutum izleyebileceğine dikkati çeken Yılmaz, "Suudi Arabistan, Türkiye'nin Katar yanında konumlanmasından pek hazzetmeyebilir." dedi.

Yılmaz, İran'da yaşanan terör saldırılarına da değinerek, şunları kaydetti:

"İran'daki saldırıları üstlenenler var ama gerçekte ne için yapıldığı ve amacının ne olduğu henüz bilinmiyor. İran'ın bir istikrarsızlığa sürüklenmesi, kendi içinde sorunlar yaşaması, İran'ın Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Körfez ülkelerindeki etkisini önemli ölçüde azaltır. Bu terör saldırıları, İran'ı kendi topraklarına çekmek isteyen bir iradenin sonucu mu göreceğiz."