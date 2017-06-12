Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5 büyümesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesine ilişkin, "Sanayi üretiminde, yatırımlarda ciddi bir canlanma yok. Bu demektir ki, Türkiye üretmeden, tüketerek büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, büyümede, ihracattaki artışın yanı sıra vergi indirimlerinin, Kredi Garanti Fonu kredilerinin ve referandum endeksli kamu harcamalarının belirleyici olduğunu kaydetti.

Yüzde 5’lik büyümenin, nitelikli bir büyümeyi işaret etmediğini savunan Budak, şunları ifade etti:

"Dolar bazında da gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 190 milyar dolardan, 173 milyar dolara geriledi. Sanayi üretiminde, yatırımlarda ciddi bir canlanma yok. Bu demektir ki Türkiye üretmeden, tüketerek büyüyor. Bunun da sağlıklı bir ekonomik yapı olmadığı açık. O nedenle işsizlik, enflasyon, bütçe açığı rekor kırıyor. TÜİK’in yeni hesaplama yöntemleri ile sağlanan büyüme rakamları, üretim artışına dayanmayan ve refah yaratmayan büyüme rakamları övünülecek bir durum değil."

Budak, Türkiye’de yatırım ve üretim artışının neden sağlanamadığının doğru sorgulanması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye hukuk ve demokrasiden uzaklaştıkça, yatırımcının ilgisini kaybediyor. Küresel Yatırım Raporu’na göre Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatırım 2016’da yüzde 31 gerilemiştir. Doğrudan yatırımlardan aldığı pay da yüzde 2,3’ten yüzde 1,9’a düşmüştür. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Neden? Çünkü yatırımını güvenli limanlara yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL'in belirsizlik ve riskleri büyüttüğünü iddia eden Budak, Türkiye'nin hukuk ve demokrasi ile başta eğitim olmak üzere yapısal reformlara dönmesi gerektiğinin altını çizdi. Budak, bu çerçevede zeytinlikleri, meraları betonlaştıracak değil üretime akıl ve yaratıcılık katacak adımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.