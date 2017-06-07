Türkiye ile Katar arasındaki iki anlaşma TBMM'de kabul edildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılması anlaşmaları kabul edildi.

Kanunun gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı arasında 25 Aralık 2001 tarihinde imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması hükümleri çerçevesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü"nün 02 Aralık 2015 tarihinde Doha'da imzalandığı hatırlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Katar Devleti İç Güvenlik Kuvvetleri arasında tesis edilecek iş birliğinin prensip ve çerçevesini belirlemek maksadıyla hazırlanan protokol ile eğitim faaliyetlerinin planlama, koordinasyon ve icrasına ilişkin hususlar ve tarafların görev ve sorumlulukları belirlendiği kaydedildi.

İki ülke protokol çerçevesinde şu alanlarda iş birliği yapılacak:

- Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretler,

- Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek eğitim (lisan eğitimi dahil) ve öğretim,

- İç güvenlik eğitimi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eğitimi, toplumsal olaylara müdahale eğitimi, askeri kolluk görevlerine yönelik eğitimler ve mobil eğitim timi görevlendirmeleri,

- Her iki tarafın birlik, karargah ve kurumlarında verilecek görev başı eğitimi,

- Tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek kurslar,

- Eğitimde kullanılan teçhizat ve eğitim yardımcı malzemelerinin geliştirilmesinde karşılıklı yardımlaşma,

- Müşterek konularda tecrübe ve bilgi mübadelesi ile teknolojik iş birliği,

- Eğitim-öğretim ve teknik-lojistik konularda bilgi ve tecrübe aktarımı maksadıyla "danışmanlık hizmeti" sağlanması,

- Genelkurmay Başkanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve kurs görmek üzere personel gönderilmesi.

Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılması anlaşması

Ayrıca TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da kabul edildi.

Kanunun gerekçesinde, 28 Nisan 2016 tarihinde Doha'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması” ile egemenlik, eşitlik, karşılıklı saygı üzerine ve ulusal mevzuat ile uluslararası hukukun kapsamı dahilinde, Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu; askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi; tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi ve icra edilecek müşterek eğitim ve tatbikatlar ile iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ve eşgüdümünün artırılarak bölgesel ve küresel barışa katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

İki tarafın yazılı mutabakatı ile uygun bulunacak diğer görevlerin yerine getirilebilmesi maksadıyla iş birliği uygulamasının ayrıntılarının, müteakiben akdedilecek protokoller ve diğer düzenlemelerin de anlaşmayla belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

"Misyon" başlığında birliğin asli görevi "gerçekleştirilecek müşterek, birleşik tatbikatlar ve eğitimler vasıtasıyla Katar'ın savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek; her iki tarafın da mutabakatına tabi olarak, diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri ile eğitim, tatbikatlar icra etmek ve üzerinde mutabık kalınacak terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatlarına katkı sağlamak ve iki tarafın yazılı mutabakatı ile uygun bulunacak diğer görevler" olarak tanımlanıyor.