Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı

ANKARA (AA) - Türkiye ile Kuveyt arasında güvenlik, sivil havacılık, iletişim, gençlik, ekonomi ve maliye alanında 6 anlaşma imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah, Çankaya Köşkü'ndeki baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende ilk olarak, Türkiye ile Kuveyt arasındaki "Kolluk Personelinin Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü" Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Kuveyt Milli Muhafız Komutanlığı Müsteşarı Korgeneral Haşim Abdurrezzak er-Rifai tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Otoritesi ile Kuveyt Devleti Sivil Havacılık Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı"nı Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ile Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili Halid Süleyman el-Carallah imzaladı.

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kuveyt İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Düzenleme Kurumu (CITRA) arasındaki Elektronik İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ile Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili el-Carallah imza attı.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki "Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması"na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan Vekili Halid Nasır Abdullah er-Rıdvan imza koydu.

"Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ulusal Fonu Arasındaki Mutabakat Zaptı", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı er-Rıdvan tarafından imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol"ü ise Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Enes Halid es-Salih imzaladı.