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Türkiye ile Vietnam arasında 3 anlaşma imzalandı

- Türkiye ile Vietnam arasında ekonomi, gümrük ve standartlar alanında 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Vietnam arasında 3 anlaşma imzalandı

HANOİ (AA) - Türkiye ile Vietnam arasında ekonomi, gümrük ve standartlar alanında 3 anlaşma imzalandı.

Vietnam Başbakanlık Binası'ndaki ortak basın toplantısı öncesinde, Başbakan Binali Yıldırım ve Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc'un eşliğinde, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı.

Ekonomi Bakanlığı ile Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı arasındaki serbest bölgeler, ihraç işleme bölgeleri, ekonomik bölgeler ve özel ekonomik bölgeler alanındaki işbirliğine dair mutabakat zaptını, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Planlama ve Yatırım Bakanı Nguyen Chi Dung imzaladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Maliye Bakanlığı arasındaki gümrük alanında işbirliği ve karşılıklı idari yardım anlaşması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Vietnam Maliye Bakan Yardımcısı Vu Thi Mai tarafından imzalandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Vietnam Standartlar, Meteoroloji ve Kalite Departmanı (STAMEQ) arasındaki eylem planını ise TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ile STAMEQ Genel Müdürü Tran Van Vinh imzaladı.

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AnlaşmaBaşbakan Binali YıldırımTürkiye Ile VietnamVietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc
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