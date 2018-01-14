Türkiye 'Kudüs'ü İslam dünyasının gündeminde tutacak

TBMM (AA) - Yıldız Aktaş - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Türkiye'nin, İSİPAB Konferansının ana gündem maddesinin Kudüs olması için komitelerde karar alınmasını sağlayacaklarını belirtti.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İSİPAB Konferansının İran'ın başkenti Tahran'da 13 Ocak'ta başladığını ve 18 Ocak'ta sona ereceğini, Türk heyetinin de konferansa katıldığını ifade etti.

Konferans sonucu alınan kararların, parlamentolara tavsiye niteliği taşıdığını aktaran Atalay, Türkiye'nin konferansta, her yıl Kıbrıs, 12 Adalar, Kırım Türkleri, İslam ülkelerinin sorunlarını gündeme getirdiğini bildirdi.

Konferansta bu yıl Arakan'daki Müslümanların durumu, Yemen ve Suriye konularının masada olacağını dile getiren Atalay, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde inşa edilmeye çalışılan PYD tehlikesine de dikkat çekeceklerini belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl konferansta FETÖ'nün faaliyetleri üzerinde durduğunu ve sorunu İslam ülkelerinin gündemine taşıdığına değinen Atalay, Müslüman ülkeleri FETÖ'nün yıkıcı terör faaliyetlerine karşı uyardıklarını söyledi.

Atalay, 57 Müslüman ülkenin FETÖ'yü terör listesine aldığını ancak Türkiye'deki gibi etkin bir mücadeleyi hiçbir ülkenin yapmadığını ifade etti.

Özellikle Orta Asya ve Afrika ülkelerinde sürecin yavaş işlediğine dikkati çeken Atalay, FETÖ'nün asıl yüzü ve yıkıcı faaliyetleri konusunda Müslüman ülkelere uyarılarını sürdüreceklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'un, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından İSİPAB Filistin Komitesinin geçen ay Kudüs gündemli olağanüstü toplantı gerçekleştirdiğini anımsatan Atalay, dünya parlamentolarına resmi heyet ve mektuplar göndererek, çözülene kadar sorunun dünya gündeminde kalması için çalışılması kararı aldıklarını vurguladı.

Atalay, kararının yok hükmünde olduğunu belirterek, İSİPAB toplantısında da Kudüs oturumunun yapılmasının planlandığını ifade etti.

Atalay, şunları kaydetti:

"Kudüs sadece Müslümanların değil tüm dinlerin ortak sorunudur. Kudüs'e böyle bakmak lazım. Tabii Kudüs ile bizim tarihi, kültürel, dini bağlarımız var. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir ve Kudüs asla ve kat'a İsrail'in başkenti olamaz. Türkiye olarak bu konuyu tüm uluslararası platformlarda diri tutmaya devam edeceğiz. İSİPAB konferansında Kudüs konusunun ana gündem maddesi olması için çalışacağız. Komitelerde, karar alınmasını sağlayarak, Genel Kurulun en önemli gündem maddesi olmasını sağlayacağız."