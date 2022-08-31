Türkiye turundaki ilk durağı Samsun oldu

‘’Değişim Yeniden’’ sloganıyla yola çıkan Firuz Bağlıkaya Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat’ta faaliyet gösteren seyahat acentalarının temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Kuk ve Soner Bacaksız, Disiplin Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Canatan, Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, İstanbul Avrupa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yıldırım Taş, Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin, Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Davut Günaydın ve seyahat acentalarının temsilcileri katıldı.

Bölgesel sorunların yanı sıra TÜRSAB seçimlerinin konuşulduğu toplantıda gelecek döneme ilişkin beklentiler paylaşılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Firuz Bağlıkaya yaptığı konuşmada, TÜRSAB Başkanlığının 4.5’uncu yılında pandemiye rağmen hayata geçirdikleri önemli projeleri aktardı.

TÜRSAB’I BORÇ SARMALINDAN KURTARDIK

Göreve geldiklerinde TÜRSAB’ı 631 milyon lira borçla devraldıklarını söyleyen Bağlıkaya, 338 milyon lira tutarındaki borcu kapattıklarını kurumu faiz ve borç sarmalından kurtardıklarını anlattı. TÜRSAB Başkanı Genel Merkez binalarının dahi borç nedeniyle bankaların mülkiyetine geçtiğini buna rağmen yılmadan usanmadan çalışarak pandemiye rağmen Genel Merkez binalarını 58 milyon liraya tekrar satın alarak kurumun itibarını yeniden kazandıklarını aktardı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE AİDAT ALMAYAN TEK BİRLİK OLDUK

Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde üyeleri adına ellerinden gelen tüm fedakârlıkları yaptıklarını söyleyen Firuz Bağlıkaya; 2020 yılında üye aidatlarından feragat eden tek birlik olduklarını, 2022 yılında da Cumhurbaşkanına başvurarak aidat artışının yüzde 50 azalttıklarını ve bu sayede her bir üye için 4100 TL katkı sağladıklarını anlattı.

Aidat konusundaki sıkıntılara da değinen Bağlıkaya aidatların 500 TL’ye düşürülmesi ve acenta kuruluş bedellerinin 500 bin liraya çıkartılması gerektiğini, bu konunun yeni yasa taslaklarında yer aldığını ancak yeni yasanın çıkmasının engellendiği için bu sorunun bir türlü çözülemediğini aktardı.

BAKANLIKTA BEKLEYEN YASAMIZ TÜM SORUNLARIMIZA ÇARE OLACAK!

Firuz Bağlıkaya konuşmasında; “Bütün bu sorunları çözecek bir yasa çalışmamız vardı. Yasa çalışmasını engellemelerden dolayı yerine getiremedik. Dolayısıyla verdiğimiz tüm sözleri yerine getirebilmek için bir dönem daha devam etmek istedik. Yani sonuç itibariyle biz bu yasayı çıkarır çıkarmaz, yeni dönemde bir daha aday olmayacağız. Sözlerimizi yerine getirdikten sonra bir daha aday olmayacağız” diye konuştu.

SEN YASAYI ÇIKAR, BİZ ADAY OLMAYALIM. BU KADAR BASİT!

Gece yarısı Bakanın teklifi ile torba yasaya otellerin transfer yapabilmesi için madde koyulduğunu dile getiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya sosyal medya kampanyası düzenleyerek ve milletvekilleri ile sabaha kadar süren görüşmeler yaparak komisyonda reddedilmesini sağladıklarını dolayısıyla seyahat acentacılığı mesleğini tüm saldırılara karşı koruduklarını anlattı.

PANDEMİDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ÖZEL İZİN ALARAK TUR YAPILMASINI SAĞLADIK

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ‘’Kendi Bakanlığımızın dışındaki diğer Bakanlıklar ile olan ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Pandemi döneminde seyahat acentalarının tur yapması, transfer yapabilmesi İçişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıydı. İçişleri Bakanlığı’na gittik, rica ettik yaptılar. Bizim işlerimizin sıkıştığı ve çıkmaza girdiği yer bir tek Turizm Bakanlığı. Bu sıkıntı ne yazık ki Turizm Bakanı’nın tavrından kaynaklanıyor. Bakanlığın diğer birimleri ile bir sıkıntı yaşamıyoruz’’ dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve TÜRSAB heyeti toplantının ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti. Ziyarette bölge turizminin geliştirilmesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyetin ziyaretleri Samsun’un ardından Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile devam edecek.